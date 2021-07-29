電雷學校CMB魚雷艇。（取自網路）

1937年8月17日起，日軍展開報復，多批大編隊日機先後來襲江陰江防區各項陸海軍軍事設施。岳253號快艇在長江上巡弋，以高射砲猛擊來犯日機，擊落其1架。8月26日，日機70餘架分批來襲，該艇又擊落1架。

9月20日，日機兩架飛經黃山港區，被岳字號快艇及高射砲擊落1架，墜於四墩子港江面，駕駛員二人上岸圖逃，均被擊斃。10月3日拂曉，史34號快艇在江陰利港警戒，忽遇日機4架向其集中攻擊，該艇立由港內衝駛入江，以高射機槍與日機拼搏，日機投彈十餘枚皆未命中，後被其俯衝掃射命中油箱，艇身起火沉沒，艇長姜翔翱、葉君略，輪機員江萍光、電務員馬玲、士兵羅埕、孫毓、徐祥麟、舒志新、劉成學等9人殉職。

10月12日，總訓練官馬步祥中校率史181號快艇乘夜向下游襲擊日艦，次日晨4時，在金雞港江面發現日艦一艘，因有暗灘為障，無法施放魚雷，乃繞灘沿南岸上駛，正擬施行雷襲，即被日艦發現開始攻擊，同時適有另兩艘日艦溯江上駛，該艇乃捨前艦，猛向後兩艦衝進，兩艦倉皇分逃，同時擱淺，仍集中火力注射如雨，該艇在未到放雷距離即中彈焚燬，馬步祥及輪機兵葉永清殉職，艇長楊維智、輪機員袁鐵忱及其餘士兵泅登北岸獲全，當即通知空軍對擱淺日艦施以轟炸。至此，史可法中隊先後損失三艇，僅存史223號快艇。

魚雷快艇主要武器為魚雷，用以射擊敵艦水線以下薄弱甲板，其要害為機艙、火藥庫等處若命中，可使敵艦立即下沉。快艇的特性為運轉快速、靈活，為沿海近岸狙擊有力的武器，調入內江作戰，如同虎落平陽，龍近淺灘，難以充分發揮戰力。

1937年12月上旬，江陰撤守，魚雷快艇大隊將德式快艇轉移姑塘訓練，魚雷工廠隨英式快艇駐泊南京草鞋峽。12月12日，南京失守，當晚，歐陽格離南京時給後方學校發出電報告知南京不守，電文還感嘆「一寸山河一寸傷心淚」。並命令英式快艇隊（即文天祥中隊）立即撤離草鞋峽，四艇成橫隊，以最高速度衝過下關日軍火網，駛抵大通待命。該艇隊即遵令以文171號艇（艇長劉功棣）為首，文93號艇（吳士榮）隨後，其次是是文223號艇（陳溥星），文88號艇（謝宴池）殿後，過火車輪渡碼頭排成一字形疾駛，幾分鐘後衝過火光彈雨的江面，天亮時抵達大通。

幾天後，開往安慶，12月20日左右，再進抵姑塘，接到歐陽格自武漢來電，令文171、文93、文223三艇赴武漢休整，文88號快艇則留九江候命。這時，電雷學校正遷往岳陽。稍後，文88號快艇，亦奉命開抵武漢，駐鮎魚套。當時在鮎魚套的快艇有文天祥中隊三艇（文22號快艇泊岳陽），岳飛中隊三艇，史可法中隊之223號一艇，及魚雷工廠的機器（由王恩華、傅洪讓、李敦謙負責），快艇大隊部則設在武昌。（待續）