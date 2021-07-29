人民固然不能聊生，軍公教人員的待遇和生活，也是苦不堪言。國民政府雖不斷為公教人員增加薪金的基數和倍數，但始終跟不上物價的增長，而致生活水準急劇的下降。自1945年9月至1946年10月，南京等地的物價上漲了十七倍，而公教人員薪金平均只增加了七倍；其生活指數，在1946年10月中旬為7920倍，而其薪金及生活補助費尚未到一千倍。若以抗戰前(1937年上半年)物價為基數，至1947年4月，南京的生活指數已上漲了一萬二千多倍。

海軍總司令桂永清1947年7月報告海軍官兵待遇問題說：上校艦長月薪五十六萬元，士兵六、七萬元，而招商局船長九百餘萬元，水手一百萬有奇(平時士兵二、三十元，水手四、五十元)。公務員的月薪，武官最高級八十餘萬元(連軍米、眷米在內)，文官二百萬有奇，文官-上校級(簡任)約一百二十餘萬元，尚不如一銀行之傳達(工友)。各級學校教師待遇，是比照政府各級公務人員。像公務人員一樣，教員月薪在市場上的購買力萎縮，只夠幾天的配給米價。大學教授因生活困難而罷教，如國立河南大學和山東大學教授會議決議，自1947年5月5日起，實行罷教，青島中小學教師響應之。其他學校多有類是。

長期的戰爭對經濟的破壞更是嚴重。即以糧食的生產和供應而言，據糧食部長徐堪的報告，抗戰時期淪陷各省，農村破壞很大，人民痛苦很深，糧食供應異常困難，勝利後比抗戰時期更為加甚。原因是：

1.政府下令免賦，各省軍糧需要很大，均按當地市價購買，以致市價飛漲，愈漲愈購不到，只好攤派，人民痛苦愈深。

2.若干地區為中共封鎖，蘇北是產糧地區，完全被封鎖，供需益加恐慌。由於共軍之擾亂，上海、天津、北平等市人口大增，糧荒更加嚴重。

3.各地歉收，饑民很多，需要大量糧食接濟。

4.善後救濟糧食，限於規定及運輸，不能運用。

5.運輸困難。

中共對付國民黨最厲害的一著，便是破壞交通，造成經濟困難。馬歇爾指出：

固執之共產黨人士，絕不猶豫使用激烈之手段，以求達到目的，例如共黨之破壞交通線，以求摧毀中國之經濟，並產生一種便於推翻政府或使其崩潰之情勢，而不顧及中國人民因此所受之苦痛。

此對經濟之影響，旅美華僑領袖司徒美登據其回國觀察所得，認為人民生活之苦的最大關鍵，乃為交通問題，全國如一人體，然南北東西各重要交通不通，如人體之上下四肢動脈不通，何能生活？無論通不通，即通亦朝通夕破壞，商家誰敢以血本運貨？如上海缺煤，內地缺布，既不能通運，則上海不能以布作煤，內地亦不能以煤作布，此理至為明顯。交通不通非他，乃為共軍或其黨羽所破壞。如政府進行肅清工作，即是不和平，如斯而望人民生活有著，豈非緣木求魚！各國皆有在野黨，攻擊在朝黨，然亦只能攻擊其惡劣，不得代為製造惡劣。今中共有武力破壞人民資以生活之交通，不許政府修復，而反以內地無布、上海無煤責政府，有斯理乎？

司徒美登為中國致公黨駐美洲總部主席，是一位愛國而傾向中共的僑領，曾於1945年12月間與毛澤東往返致電，促制止內戰，以謀和平。其對中共之破壞交通而影響人民生活，頗不以為然。

而中共則視為重要戰略之一，指示所部：「破路、破車、翻車、襲擊、阻擊、遲滯頑軍前進，……這種交通戰將是長期的。」而且「必須徹底破壞，動員兵眾，公私兼顧，主要須掘斷路基又寬又深，而讓鐵軌、枕木、器材，讓民眾取去。」此法對付國民黨至為狠毒。

（待續）