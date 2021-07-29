「奧運是一時的，病毒變異株，卻可能會是永遠的」。

去年3月之前，沒有人想到過，崇尚「更快、更高、更強」的奧運會，2020的日本東京奧運，會延後到今年舉行。而且還是在新冠病毒「傳播速度更快」、「染疫死亡率更高」、「各種變種病毒株更強」的情況之下，如期舉辦。

原本傾舉國之力，希望搭著舉辦2020年東京奧運的順風車，重返國際政經舞台的巔峰。然天不從人願，日本政府去年以來的疫情防治不力，加上病毒變異株的持續進化，東京奧運是在第四次「緊急事態宣言」之後，眾多質疑聲浪當中舉辦。雪上加霜的是，延後一年、7月23日到8月8日舉辦的賽事，雖然沒有懸念；但在新冠病毒變異株的強力侵襲之下，不只日本全境的感染確診人數迅速增加，就連各國的奧運代表團，也已經有近百位選手確診隔離、染疫退賽。

這次的東京奧運，肯定入不敷出，可是如果停辦，「有功無賞，打破要賠」! 不但血本無歸，還將招致國際奧委會運用與主辦城市/國家的契約關係，進行責任認定、損失賠償，商業利益的影響層面深廣。特別是，其所涉及到的比賽轉播權，動輒是十年一約，金額龐大；而且，對於來自全球的贊助品牌與廠商來說，更是四年一次國際體壇的最大盛事。也因此，當比賽都進入「無現場觀眾」的防疫模式，不僅影響到沒有國際觀光客的損失、本地觀眾退票的既有門票收入，也都全部泡湯。

究其原因，就是隨著疫情升溫而高舉的「緊急事態宣言」，一次又一次在東京和部分地區自主性的頒布。就結果論而言，這顯示出日本政府一年多來的防疫不力。而與日本民族性息息相通，成本低、效益高的「防疫自肅」，一直都是日本最重要「請君子自重」的防疫措施。時至今日，對於各個年齡層的日本國民來說，要戴口罩、維持社交距離，已經形成嚴重的「防疫倦怠」。這種最壞的不幸情境，莫過於奧運舉辦前的第四次「緊急事態宣言」。

雖然是壓垮駱駝的最後一根稻草，第四次的緊急事態宣言，其實是有機會在奧運前避免的。原因就在於，日本政府根本就不缺疫苗。相反的，日本政府去年的超前部署，手頭上所擁有上億劑的疫苗，多到可以做為開拓外交經貿關係的利器。

現在的疫情，造成騎虎難下的舉辦奧運，真正的問題在於，日本國民的兩個文化與習性。

其一是，日本國民不喜歡接種疫苗的社會集體記憶。1980年末期，三合一疫苗注射後、負面效應所引發抗拒政府疫苗接種的社會事件，影響可謂深遠。因為後來，無論是麻疹疫苗、抑或是預防子宮頸癌的疫苗，潛意識的深層社會心理，成為如今抗疫的重大困境。對於新冠病毒的防疫而言，普及性的疫苗接種，無疑是最佳的解方，而日本社會的集體記憶，在舉辦奧運的政治堅持，更顯得治絲益棼。

其二是，上班族在工作職場下班後的居酒屋文化。就此而言，如果說，接種疫苗的不愉快，是日本社會很多人的集體記憶，那麼更久之前，在第二次世界大戰以來、特別是本地跨國大企業集團「終身雇用制」的年代，基於長期雇用契約進而營造出來的工作倫理、長幼有序之文化，已經是企業文化的一環。某種程度上，這或許算是職場的陋習，但更大的原因則是，這是長期雇用制所導致的特殊因應對策，所形成的文化。日本男性下班後，與長官、同儕、同鄉、同校的學長學弟，喝杯小酒、談天說地，甚至是大碗喝酒、大口吃肉的下班後職場文化，就是拓展關係、攀龍附鳳的最佳場合。

飲酒作樂，並不只是上班族下班後的專利，也是年輕族群的愛好。7月12日升級的緊急事態宣言，餐廳、酒吧的「禁酒令」，讓苦悶的年輕人，少了發洩情緒的出口。東京奧運、緊急事態、防疫自肅的常態化，都讓進入盛夏旅遊旺季的日本人，有難以說出口的焦慮和鬱悶。

就在東京奧運開幕之前，國際奧委會宣布2032年的主辦城市：澳洲的布里斯本。換言之，未來的奧運將是2024年法國的巴黎、2028年美國的洛杉磯、以及2032年的澳洲。拿到奧運舉辦權，既是對於主辦城市的市政治理與發展的最大肯定，同時也是向國際社會展現綜合國力、桂冠般的政治象徵。人同此心，心同此理。日本政府以政治做為防疫的最高指導原則，「奧運壓倒一切」的疫情防治策略，如今面臨的是夢幻破滅後、過河卒子的政治窘境。

原本想要在8月8日奧運閉幕後，順勢贏得9月眾議院選舉，執政的自民黨「一兼兩顧」、奧運和大選「二合一」的期望，就在奧運和病毒的正面撞擊之下，於世人面前印證：「人算，不如天算」。這固然不是大家所樂見，卻值得國人的自我警惕；終究，沒有以國民生命安全，做為最優先目標的「政治防疫」，畢竟不是國家之福、人民之幸！