2003年6、7月港務人員升資考試及警察特考，由於部分命題、審查委員、典試委員未善盡職責，招致國文科閱讀測驗出現閩南語試題。同年9月18日該院院會考試委員徐正光發言，略以不滿者為政客且命題者已很用心出題，典試委員長林玉體接著稱徐為客家人，代表客家籍立場；次日該院秘書長朱武獻對外指出此次閩客語命題且作文題相當有水準。

翻閱國考爭議兩百份剪報，無人對作文提異議，絕大多數抨擊閩南語題目，徐、朱兩人為何要偏離主題論事？經查上述考試各種閱讀測驗，多半係閩南語題目，如施福珍先生(1935－，出生於彰化縣花壇鄉，東吳大學音樂研究所碩士，被譽為「閩南語囝仔歌之父」)主編民間文學集《食茶》，「手捧甜茶講四句、新娘好命蔭丈夫、敬奉大家倌真可取、較值田園千萬區。」查絕非客族常用詞。

筆者詳查《客語詞庫》(台北市政府客家事務委員會發行)有蒐錄「公公婆婆」、無蒐錄「大家倌」；又依據《台灣閩南語常用詞辭典》(教育部發行) 釋義「大家倌」為丈夫的父母親，客族慣稱「公公婆婆」。詳查《新譯唐詩三百首》(三民書局印行)七言古詩、七言律詩、七律樂府、七言絕句、七絕樂府之詩品都是七字，施先生的詩品第三行竟出現八字，是否詭譎？

上揭升資考試及警察特考，其中國文試題出現閩南語試題等問題，已招致客家社團、學者、立委等抗議或認為違反公平原則，甚至違憲。立委依憲法在國會詢問或請益大法官提名人，是民主國家的常態，同時考題惹爭議，國人表述不同意見，卻被主政者說成「政客」！已傷害客家人的尊嚴；就因閩南語試題，促使考生不諳閩南語而落榜。

少數客家人稱公公為「家官」、稱婆婆為「家娘」，但多數客家人未使用「大家倌」。總之，徐正光須尊重多數、約定成俗的字詞，何況教育部、台北市政府早已邀請各界組編審委員會並發行統一辭典及詞庫，連同出版各級學校教材已花數千萬公帑，難道國考要標新立異命題嗎？

2021年5月底，客委會公布徐先生為牛年「客家終身貢獻獎」得主，上項係我們真實的反應與憤懣。學者獲該獎的比例過高，似宜考慮長期奉獻的山歌團、伯公協會、客家期刊、路跑協會、義民祭典、祖堂管委會等領導人。後學撰文不涉個人隱私，一心只求真相，維護客家權益。

2019年底，適逢大選，客委會頒客家事務專業獎章給298人，部分得獎人不願受獎，因雨露均霑，難免濫竽充數；另查部分受獎人罕見參與客家公共事務。總之，台灣為彈丸小島，獎30人已足矣，何況鉅額獎金及製作獎狀或獎座等經費均須納稅人支應。

（作者為桃園旅北同鄉會第4屆榮譽理事長）

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