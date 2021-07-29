競技場上，人們往往只把勝利者當成英雄，然而，｢桌球教父｣莊智淵失敗了，卻沒有人嘲笑他、埋怨他；沒有人說風涼話、沒有人打落水狗；反之，同惜、關注、惋惜與不平的氛圍襲向他、包圍著他。

球場上，他像隻孤鳥，一個人出場、一個人奮戰、沒有人給他遞水、拿毛巾把、沒有教練給他面授機宜，他只有自己喊暫停、思考下一步戰略。他孤獨的身影，深深撼動了全國觀眾的心。

當埃及選手擊敗他的一剎那，跪下來雙掌擊地，因為他打倒了心目中的巨人，也對可崇敬的對手伸出大拇指。

為什麼台灣人會對一位失敗者如此有感，因為他是隻戰狼、孤獨的戰狼，所不同的，他沒有接受政府的任何補助、他沒拿國家一毛錢補助金、國家也沒派給他教練。為什麼？我們也想知道為什麼？只因他曾到大陸受過訓？只因他曾幫某政治人物站過台？只因某企業大亨資助過他......？

以他的成績，他大可以加入中國大陸隊啊、支持誰是他的自由、而且資助他蓋桌球館又不是資助他個人，所以桌球協會、中華奧會、國家教練就該遺忘他、把他當空氣？

沒關係！國家不要他，老百姓要他！莊智淵，不孤獨，也沒有輸。這樣的信念堅持下去，老百姓會是他永遠的支柱和奧援。因為，這才是台灣價值。

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