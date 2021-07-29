奧運選手載譽歸來值得歡呼！但不代表防疫管制有雙標性，畢竟病毒不會區分選手。

難道陳時中忘記當初3+11機組人員隔離不當政策造成病毒破口？最後因沒有會議決策記錄鬧得全台民眾氣憤難平，畢竟這防疫不嚴的後果，造成這一波嚴重疫情，也令染疫死亡人數累計達787人，並且直接衝擊各行各業的百姓生計，舉債紓困撒幣，讓整個債務衝破5兆9598億元，平均每人背債25.4萬。

面對疫情持續嚴峻，對於選手搭機返台後如何防疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，打過兩劑疫苗的成員，返台後只需要實施加強版自主健康管理，若沒有完成接種，則要進入檢疫旅館隔離。這次防疫政治性決定為東奧選手開門，若真有破口不等同于變相陷東奧選手於不義。不會到時防疫決策會議紀錄又不見？

給予東奧選手殊榮待遇有必要性，難道就不能給VIP套房等級的集中隔離？這種加強版自主健康管理方式，萬一病毒被帶進社區，恐會讓選手殊榮變調。畢竟目前在全球疫苗接種兩劑後，面對Delta變種病毒的防護力都有待存疑！陳時中為東奧選手防疫的差別式自主健康管理，不要到時惹禍又政治甩鍋卸責！

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