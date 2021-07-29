東京奧運會主辦單位於7月23日晚間在新宿國立競技場舉辦開幕典禮，中華台北隊出場時，日本NHK電視台主播講出「台灣です（是台灣）」，台媒不斷炒作，讓不少台灣人嗨翻。中華隊以T字母出場，係依據1981年《洛桑協議》的結果，IOC（國際奧會）指示，中華奧會依Chinese Taipei在奧林匹克通訊錄中的排列順序，以英文代碼TPE而列於「T」組。文化大學新聞系教授莊伯仲指出，若有人要詮釋成Taiwan也未嘗不可，反正不影響出場序，不妨「一T各表」，歡喜就好。

反而當天引起我注意的是，美國隊的進場順序。在日語詞彙中，「美國」的正式國名「United States of America」翻譯成「アメリカ合衆國」，俗稱為「アメリカ」，簡稱的「米國（べいこく/Bei-koku）」是基於其漢字名稱「亞米利加」。「アメリカ」是五十音的第一個字「ア」開頭的，照理來說她應該最早出場才對。按照簡稱「米國」的五十音序出場，也應該在中間偏後才對(英國隊照簡稱的五十音序出場)，但此次美國隊的出場順序是倒數第三個，排在舉辦下一届奧運會的法國和本屆東道國日本的前面。

以往，奧運會開幕的入場序由1896年舉辦首届近代奧運會的希臘隊開始，然後各隊按照主辦國的語言字母順序進場，最後東道國隊進場。據報導，IOC此次臨時改變以往的慣例，讓下一屆2024年奧運會（巴黎）和2028年奧運會（洛杉磯）的主辦國排在東道國的前面進場。結果，產生日本隊進場前美國隊和法國隊個別進場的鏡頭。

對此，日本《每日新聞》報導，IOC弄出新的遊戲規則背後主要是考量到支付龐大傳播權利金的美國電視台。NBC環球針對由2014年的索契冬奧會到2032年的布里斯本夏季奧會的10場奧運會，支付共120億3000萬美元的傳播權利金。本屆奧運會，因爲在新冠肺炎的疫情蔓延下舉辦，主辦單位一度討論簡化開幕典禮的方案，但IOC主席巴赫始終堅持典禮非有進場儀式不可，《每日新聞》指出，這些安排表面上是基於尊重下屆後的主辦國，但實際用意就在配合支付龐大費用的美國NBC環球之需求。如果按照日本五十音順序進場，美國觀衆很有可能看完美國隊進場後立刻轉台，就直接影響到其收視率。

乍看IOC的所作所爲，美國金主的影響力無所不在，特別是回頭看20世紀的東京奧運會，就有强烈的對比。1964年東京奧運會的開幕典禮於日本時間10月10日下午2點，在晴空萬里的國立競技場舉行。日本四季分明，10月就是最適合體育的舒適季節，兩年後的1966年，日本政府還特別將10月10日定位「體育之日」的國定假日。但經過1984年的洛杉磯奧運會，整個奧運會高度商業化，一切的行程和形式都要配合最大金主—美國的傳播公司。日本體育作家玉木正之曾在日媒的專題中表示，原本可以排在9到10月的夏季奧運會，最近都集中在7月到8月的期間，都是爲了避開職棒、職籃等「美國四大職業運動」的轉播時程。而且，田徑賽和籃球等熱門項目的比賽都安排在日本時間上午等很奇怪的時段，這也是爲了配合美國電視能於黃金時段轉播的結果。

這種時間安排會影響到選手的情緒和表現，然而IOC堅持「美國優先」的態勢下，沒人顧及選手的身體條件，也不在乎東道國的方便。換言之，美國資本霸權凌駕一切，透過IOC理所當然地能夠左右外國所舉辦的奧運會之一切。

鑒於金錢權勢決定一切的現實，試問一下，2、30年以後，假如美國資本霸權的體力不如今天，IOC還甘願無條件地扮演美國資本霸權的跑腿角色嗎？回頭看，包括WHO(世界衛生組織)在内的聯合國旗下的國際組織，昔日為美國一手資助的「附隨組織」，但美國急速衰退沒落的今天，美國叫不動的國際組織已不少了。説穿了，誰會去無條件地追隨沒德沒錢的美國？這並不只是中共或誰比較厲害，而是衰退的美國本身所造成的自然結果。

「有錢便有權」的美式遊戲規則之下，一旦其他參與者也具備了同樣的條件，不免有樣學樣。過去2、30年來的變化如此大，看來將來2、30年我們還有機會目睹變化重演，而這次則是在國際體育大賽上。

（作者為旅台資深日本媒體人）