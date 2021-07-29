媒體報導，由台灣制憲基金會董事長辜寬敏所領銜提出的2項制憲意向公投案，在去年10月16日遭到中選會直接駁回，辜寬敏透過律師黃帝穎提起課予義務的相關行政訴訟，亦即仍要求准許2項制憲公投能夠順利通過。對此，台北高等行政法院日昨開庭時，高齡96歲的辜寬敏親自向合議庭強調，他主張台獨「已超過半世紀以上」，從前是日本，後來則是「中國國民黨專制占領」台灣，所以他現在要建立「新憲法、新國家」。

據了解，該2項公投案分別是：「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」，以及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」而中選會駁回2項公投的理由有二：其一是「不符合重大政策創制」，其二則為「主文內容不易理解」云云。且辜寬敏在庭末時還強調，根據基金會歷來的民調顯示，有「高達8至9成的民眾」希望台灣能夠成為「正常的國家」，這已經是不分藍綠的「全民共識」。

坦白說，如果辜寬敏現在的提告作為，就只是台語所云的「至少讓人『該』一下」，倒也屬可理解的人性失望顯現。誠然，筆者與他理念不同，唯面對辜寬敏目前似乎只剩下「刷存在感」的雞肋作為，還是要嚴肅提醒，除非辜寬敏是刻意要「打假球」，否則「球不是這樣踢的啦」。暫且不提年代較為久遠阿扁前總統的「不能自欺欺人、做不到就是做不到」不說，莫非他也沒有看到「現在當家當權的人」的說法嗎？

從外交部長吳釗燮之前一席「台灣現在沒有要尋求與美國建交」，再到台日關係協會會長邱義仁自述「台獨不是台灣人自己可以決定，這是現實、台獨此時並不適當」，遑論之前他也曾說過，「除非是瘋了，才搞台獨」等。辜寬敏與其透過律師去和中選會爭執所謂主文應簡明清楚客觀等的法律用詞，其實，只要他願意為了理念直接向邱義仁、吳釗燮等人下挑戰書辯論的話，反倒更能讓人信服。

準此，真心希望辜老前輩不要再玩那種「小孩子吵架」的無聊文字遊戲了，講白了，「這是政治問題、不是法律問題」，看看日前掌握立法院多數的游院長說法，「以此屆立院生態、修憲困難」的話，莫非辜寬敏當真是看不懂這些當權派的說法？（作者為前中國國民黨發言人）

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