小時候如果講粗野的話，會被媽媽扭耳朵，祖父看了心疼會說小孩子不懂事、好好講就好。當屘叔看戲尾回來鸚鵡學舌，老人家會怒罵馬鹿野郎（混帳）。布袋戲電視出現後開始有新詞，屘姑不免會隨俗說「搭你嘛好啊」，作為兄長的父親不免訓誡一番。

從小學開始，老師就會教大家哪些話不該講，基本上就是罵人的穢言汙語（profanity），特別是國罵三字經或五字經、甚至七字經，淫穢褻瀆、不堪入耳。這些圈圈叉叉（#[email protected]&%*!），反映的是沒有家教，現在的幼教老師會說趕快去刷牙漱口，免得汙染同學的耳朵。

一般認為不妥的語言，不只是出口成髒，還包括市井之臣的用字遣詞。儘管粗話（vulgarity）聽起來彷彿沒有禮貌，然而，有時候俗又有力，於我心有戚戚焉，甚至於搔著癢處、痛快之至，未必都是粗俗下流。有時候拍案叫絕之餘不免要讚嘆，沒有接受高等教育真好，百姓不會悶死。

除了上述不登大雅之堂的用語或說法（obscenity），文明社會認為會讓人家覺得冒犯而不舒服、甚至反感的言詞（offensive language），最不能犯的錯是性別歧視，或族群刻板印象的用字，尤其是在公共場域。除非肉麻當有趣，應該不會有人膽敢使用諸如番仔、客人仔，或外省仔。

我教大一政治學剛好滿30年，在提到言論自由或媒體自由之際，通常會提醒學生，這些雖然是最基本的人權，卻不是至高無上。大體而言，不可以鼓勵犯罪或自殺、危害國家安全、毀謗，也就是負面列舉，其他的就看對象做起碼的規範，不應該約束文學、藝術或政治評論。

除了教書研究，我還有一頂政治評論家的帽子，總不能風花雪月、無病呻吟，難免談論國事、臧否人物，否則，豈不淪為曲意逢迎、搖尾乞憐的御用文人？我對於當道一向痛下針砭、不遺餘力，良藥苦口、忠言逆耳，特別是電視政論型節目，用字遣詞不像平面媒體可以斟酌再三。

近日製作單位耳提面命，NCC來指教了，拜託不要講不優雅的詞彙，特別是國粹或相關語助詞，更重要的是勿用動物的負面形容詞指責個人。反省了好幾個禮拜，上節目總是戰戰兢兢，唯恐電視台被「中天化」了。只不過，心中總是會閃過一念，究竟什麼可以說、什麼不可以說？

直言賈禍的應該是先前針對駐美代表蕭美琴，所謂美國對於台灣不吃萊豬不悅，當下質問，難道她是美國人的走狗？小時候聽到大人罵日本殖民統治者是「四腳仔」（狗），而台奸則是「三腳仔」。從中國歷史的脈絡來看，最令人唾棄的就是秦檜，民國人物則是汪精衛，卻未必適用台灣。

在日本時代，台灣人嘲笑辜顯榮比甘地、番薯簽比魚翅、破尿壺比玉器，最後一句稍嫌猥褻，在此不錄。4年前的原住民族日，民進黨籍不分區原民立委在記者會嘲弄，原住民運動不是乞丐的運動、原住民也不是狗，原來，社運起家的民進黨是乞丐出身；只不過，雞犬升天還是動物啊！

當年前總統李登輝請郝柏村組閣，《首都早報》在頭版用大大的「幹」字表達抗議；根據現在的司法判決，那是台語「發」語詞，所以不罰。想來想去，戰後西方國家罵走狗為「魁斯林」（Quisling），那是納粹占領挪威時代的總理。不可以罵人為畜生，總可以罵畜生為人吧？（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）