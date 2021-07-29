我國選手在東京奧運捷報頻傳，得牌數已創下歷屆最佳紀錄，在苦悶的疫情期間，令國人為之振奮不已。遺憾的是，網路上卻為了我們到底是中華隊還是台灣隊，滋生了不少的爭議與喧囂。

除了政治人物和網民爭論不休之外，最有意思的是，即使轉播比賽的電視台，也常常出現這種自相矛盾、難以適從的亂象。例如播報員嘴巴說的有時是中華隊，有時又是台灣隊；有時脫口而出中華隊，馬上又改口台灣隊；更多的情況是播報員即使口說是台灣隊，但畫面上字幕標示的始終是清清楚楚的中華隊！

這正是當前多元化的台灣面臨變遷下的微妙寫照。其實不管說的是中華隊還是台灣隊，我們每個人都知道這就是同一隊，絕對不會搞錯；即使對岸或世界上大多數國家，應該也很清楚這個中華隊就是來自台灣。

如果我們能以中華民國的正式國名參加奧運，這當然最好不過，中華民國隊簡稱中華隊，正是過去多年來我們習以為常的稱呼。如今我們不能以正式國名或台灣隊的名稱參加奧運，而被迫以「中華台北」與賽，大家也很清楚這乃是相對選擇下的務實妥協；正如之前民進黨雖嘴巴喊著要「東奧正名」公投，卻不敢公然支持，因為這將斷絕台灣的國際活動空間，也就不會有這次東奧美好的成績表現了。

中華或台灣，媒體或網路大可分別使用，但這都不會改變奧運官方的正式紀錄一定是「中華台北」，以名稱問題來政治操作或攻擊異己，只是自欺欺人。說穿了，成績表現才是真正的王道，我們奪牌多了，人家自然就會注意你、重視你；光會自嗨內鬥，成績一塌糊塗，誰會理你叫什麼！