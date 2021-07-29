日前北非回教國家突尼西亞(Tunisia)人民因不滿政府處理新冠疫情不力，在全國許多城市展開大規模暴力抗議活動。突國總統薩伊德（Kais Saied）於25日首先革除總理麥奇齊（Hichem Mechichi）的職位，並凍結國會30天；接著又拔掉國防部長巴塔吉（Ibrahim Bartaji），使突國這個新興民主政體在遭逢疫情之際，陷入了憲政危機。同時這也是該國自2014年實施新憲法，將權力畫分給總統、總理和國會三方以來，面臨的最大政治挑戰。

突國距離台灣十萬八千里，既非我邦交國，也未設有代表處，但該國近10年來的政治民主化發展，值予包含我國在內的許許多多民主國家深思與借鏡。2011年突尼西亞發生了舉世矚目的「茉莉花革命」，推翻了獨裁統治者班阿里（Ben Ali），並實施民主選舉，常被認為是「阿拉伯之春」民主革命唯一達成和平過渡、完成民主轉型的國家。而「茉莉花革命」也對北非及中東地區產生了極大的影響，其示威抗議的模式亦受一些國家的民眾所效法，導致反政府的示威浪潮在一個月內即席捲了整個北非及中東地區。

惟革命並沒有為突國帶來經濟和政治穩定，從2011年至今已總共更換了9屆政府；嚴重失業問題及基礎建設落後，讓國家處於長期不安，而這次的疫情失控終於引爆抗爭和政治危機。回顧班阿里擔任突國總統共23年(1987-2011)，他致力推行經濟改革，吸引外商投資，使突尼西亞的國內生產毛額(GDP)年增長率近5%；這段時間內的經濟發展成就被譽為「突尼西亞奇蹟」。在茉莉花革命前，無論從政府廉潔度，或是民生狀況觀之，該國都是開發中國家的樣板。

至此讓我們不得不思考，「民主制度」真的是最經得起考驗和當今世界最好的制度嗎？姑且不談深奧的政治學理論，僅就這30年以來的經濟發展，即可了解許多由證據可以說明的事實。

首先以台灣為例，在老總統蔣介石及蔣經國總統統治的年代(分別是1950至1975，及1978至1988)，雖然現在被稱為是「威權統治」，或者是總統並非直接民選的「非民主時代」，但台灣的快速經濟發展有目共睹。在蔣經國時代，為擺脫石油危機，中央政府致力推動「十大建設」，為台灣石化業與重工業打下良好基礎，促使台灣經濟快速起飛。由於經濟發展成功，使台灣晉身為「亞洲四小龍」行列，並享有「台灣奇蹟」的美譽。

李登輝總統時代開始的民主化改革，「主權在民」制度使國家權力由公民直接或間接行使，於是「民主是輪流做看看，政黨輪替就是民主」成為流行語。然而，兩黨輪流執政以來的相互惡鬥，立法院內的打架互毆，議事效率低落，讓人實在不敢恭維。在國民黨執政時期，即使立法院擁有居多數的立委，但許多議案仍無法通過；如今由民進黨政府領導的立法院，卻充分展現「多數決暴力」。

再看看近在咫尺的中國大陸，自1979年推動改革開放政策以來，逐年認真推動的「五年經濟計畫」，其成效可從諸多成長數字顯現。1978年大陸的人均GDP僅有229美元，去年則已提高至10410美元；大陸的GDP在2010年即已超越日本，成為世界第2大經濟體。展望未來，英國智庫「經濟和商業研究中心」（CEBR）認為，大陸經濟總量可於2028年超過美國，較其先前預估的時間提前5年，而「日本經濟研究中心」亦持相同看法。美國「布魯金斯學會」和北京大學「國發院」共同出版的報告《中國2049》則認為，大陸可望於2030年後超過美國，成為世界第一大經濟體。

共去曾有一些唱衰大陸政經發展的中國問題專家，例如2001年出版《中國即將崩潰》的美籍華人章家敦；他的聳動預言指出，中共的社會體制因種種問題而將在少至5年、多至10年內崩潰。而另一由東京「外國語大學」名譽教授中嶋嶺雄出版的《亞洲的智略》一書，亦提出「中國分裂論」。這些觀點在當時曾造成轟動及引發諸多討論，但如今看來卻是「笑話一則」。

去年哈佛大學甘迺迪政府學院「阿什民主治理與創新中心」（Ash Center for Democratic Governance and Innovation）發布一長期研究報告《理解中國共產黨韌性：中國民意長期調查》。報告由三名哈佛大學的中國研究專家撰寫，研究方法是透過於2003年至2016年間，對超過3萬名大陸不同地方的城鄉居民進行了8次調查，以了解大陸人民對政府的滿意程度。其中令人驚訝的一點是，中共政府在過去十餘年間的支持度持續爬升，在2016年滿意度竟高達93%。此一結果使研究者不得不承認，西方政治學以往對於中共「極權統治」的一些假設，實在無法解釋當下情況。如此高的滿意度，是許多西方民主國家望塵莫及的。

走筆至此，也許有人會認為這篇文章是在為中共政權擦脂抹粉。「反中抗中」的民進黨人士或1450們又要給筆者貼上「中共同路人」或者「舔共媚共」的紅色標籤。不過，事實勝於雄辯，也正如大陸的「改革開放總設計師」鄧小平所說，「實踐是檢驗真理的唯一標準」。身處台灣的人民，不能再抱持著鴕鳥心態、自欺欺人，真正的做到「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界」。（作者為大學英文講師）

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