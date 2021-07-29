一位親綠學者指責資深媒體人陳文茜講述慈濟捐購BNT疫苗的故事，是無恥的謊言；另一位親綠作家痛罵捐錢給大陸河南洪災的台灣人是王八蛋。這些人戴上意識形態的有色眼鏡，所見世界盡是荒蕪與人性的醜陋。這些人為數不多，但思想偏執、製造仇恨，毀了台灣無色選民好不容易建立起的良善國家形象。

綠營為兩岸努力過什麼

鴻海及永齡基金會、台積電、慈濟基金會分別拿出約50億元採購1500萬劑德國BNT疫苗，替台灣舒緩了疫苗燃眉之急。慈濟善行的背後有一段動人的小故事，彰顯不同社會之間「情感」連結的重要。德國BioNTech首席執行官撒辛（Ugur Sahin）的父親是土耳其移民、汽車工廠工人，撒辛在艱困環境中成長，受到很好的教育，與同是土耳其裔的妻子圖勒奇（Oezlem Tureci）領導BioNTech醫藥研發有成。1999年土耳其發生震災，死傷慘重，慈濟人不遠千里馳援賑災，讓撒辛的父親深受感動，因而影響撒辛這次BNT疫苗的售台決策。

另一個故事也發生在20多年前，李登輝執政時期，一批首次來台訪問的大陸學者到花蓮拜訪證嚴法師。慈濟當年已在大陸參與扶貧計畫，範圍遍及江西、貴州、甘肅等偏遠地區。一名大陸學者問證嚴法師，為何在大陸興學並幫助貧困農戶遷村？證嚴法師答說：「我們都不遠千里去幫助非洲人民，何況是自己的骨肉同胞」，大陸學者深受感動。

類似慈濟行善兩岸的故事多不勝數。大陸國家主席習近平2021年2月25日宣示，中國脫貧攻堅戰歷經8年奮鬥，已取得全面勝利，9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱巨任務。他還對「包括台灣同胞在內」積極參與和支持脫貧攻堅的各界人士表達感謝。

習近平指名感謝台灣人幫助大陸完成扶貧，這是兩岸和平最有力的保障。40年來，不論兩岸官方如何對抗，總有一群沉默的台灣人深入大陸偏遠農村幫助最貧困的人，奉獻愛心卻不求回報，也有很多民間組織與企業長期在大陸深耕公益活動。2008年四川汶川地震，台灣對大陸捐款達70.5億元，2011年日本311大地震也捐出68億元。台灣人的愛心與友善是「最美麗的風景」，是國際所公認，日本人今年捐贈台灣337萬劑AZ疫苗仍不忘感謝當年情義相挺。

小英是否記得辜老的話

綠營在網路上簡單粗暴的一句話，固然發洩不爽的情緒，卻毀了台灣人聞聲救苦、樂善好施的名聲、兩岸原有的情感連結與國際的敬重和國民外交的成就。綠營名嘴們除了偏執嘴炮、製造仇恨，又幫台灣努力過什麼？

中共追求國家統一是不會改變的使命，但未必急於一時，而希望透過兩岸社會的心靈契合後水到渠成，武嚇的關鍵是對台獨的焦慮。但前總統陳水扁任內就說過，台獨「不能騙自己也不能騙別人，做不到就是做不到」；民進黨國師邱義仁也曾說過搞台獨「除非是瘋了」、「美國根本就不贊成」；美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾最近更直白說「不支持台灣獨立」。既然如此，民進黨何不棄獨、凍獨？何不帶領支持者放棄仇恨，支持兩岸民間交流，恢復台灣「最美麗的風景是人」的原貌。

最近鄭州發生嚴重水災，在兩岸官方關係惡化之際，台灣人募捐幫助災民顯然政治不正確，紅十字會也失去發動募捐的法律地位，但仍有不少人主動向紅十字會捐款。在大陸的旺旺企業、康師傅、鴻海集團等台資企業及各地台商組織，也都在第一時間對災民展開捐助行動，兩岸情感連結仍在。

早前台灣太魯閣號意外事故，大陸國台辦曾表示慰問，新冠病毒肆虐之際，也表達願捐贈疫苗之意。最近總統蔡英文打破沉默，透過發言人向河南洪災致意哀悼，副總統與閣揆也跟進致意；兩岸人民盼的是兩岸春暖花開、想的是辜振甫「但知春意發，誰識歲寒心」的真情付託。曾隨辜老登陸的蔡英文，還記得嗎？