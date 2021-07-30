鑒於快艇在長江內受地形限制發揮效力困難，奉中樞密令撥艇赴粵作戰，由快艇大隊附安其邦率第一批英式兩艇，於1938年1月底自武昌經粵漢鐵路車運赴粵，在黃沙站吊卸下水，第二批英式兩艇，於4月中旬繼續運粵，概受第四戰區指揮作戰。至德式快艇因體闊量大，無法由鐵路載運，又上年10月新訂購英式快艇8艘，亦於6月間到港運粵，經編成顏杲卿中隊併入該大隊作戰。

旋奉中樞決定，著迅將移粵及新到之快艇一併運鄂，集中使用於長江，新舊英式6艇遂於6月下旬由粵漢鐵路運抵武漢。是時，電雷學校已奉命停辦，快艇大隊英式、德式快艇共10艘，連同人員、魚雷器材等，分別在岳陽、武漢、九江、香港就地撥交海軍總司令部接收。

海軍總部利用7月初趕將接收各快艇緊急修繕，編組成快艇大隊，下轄三個中隊，第一中隊為文42號艇、文88號艇、文93號艇、文171號艇，第二中隊為岳22號艇、岳253號艇、岳371號艇，第三中隊為顏53號艇、顏92號艇、顏161號艇、顏164號艇，另有史223號艇，不屬於各個中隊之內。成軍後，作戰陣容為之一整。

7月14日，文93號快艇在湖口江面以魚雷攻擊日本軍艦，被日本淺水砲艦「鳥羽」與「勢多」（即戰後移交給中國的「永濟」與「常德」二艦）火砲擊傷。該艇艇長吳士榮等均受傷。7月17日，大隊復派史223號及岳253號兩快艇，再度向停泊湖口江面日艦夜襲，航行途中，受陸軍補助工程處所佈阻網流出原位，車葉被纏絞，史223號艇因而沉沒，岳253號艇亦受輕傷。史223號艇艇長係黎玉璽，7月21日，奉命接任岳22號艇艇長。

同日，日航空隊機群向蘄春附近快艇駐泊地攻擊，投彈多枚，雖未直接命中，但文42號、文88號兩艇均受震損傷。8月1日，岳22號、顏161號兩艇，於奉命準備出擊之際，日機偵悉，出動分向該兩艇展開攻擊，岳22號被炸沉沒，顏161號受傷，送往漢口修理。8月25日，國民政府軍事委員會令海軍總部，將適於作戰的快艇，移歸第四戰區副司令長官余漢謀接收，配備於廣東江防司令部，海軍各艦艇均向武漢、岳陽江面轉移，中止了襲擊武漢下游敵艦的計劃。

9月間，余漢謀派廣東江防司令部司令官伍景英上校前往漢口接收該批魚雷快艇。於是原快艇大隊所屬的8艘英式快艇及人員，即自武漢以鐵路運載南下赴粵，成為粵桂江防司令部所屬艦艇，擔任西江防務。

其後重新改名，逐步西遷，至1944年，以日軍節節進逼、破損及油料短缺等原因，奉令自沉。原快艇大隊所屬的岳253號、岳371號兩艘德式快艇，以體積過大，無法用火車載運，仍續留長江從事江防，其後撤入四川在萬縣三斗坪等地駐防，抗戰勝利後駛回南京，編入第二砲艇隊。岳253號改名為「快101」，岳371號則下落不明，可能是維護不善而早早報廢，「快101」於1949年（民國38年）4月23日隨海防第二艦隊在南京笆斗山江面投共，之後竟成了中共海軍的第一艘魚雷快艇「海鯨」號，至1963年才報廢。（待續）