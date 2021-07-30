行政院於27日召開111年度中央政府總預算案審核會議，初步敲定明年歲出2兆2521億元，較110年度成長5.4％，歲入2兆2391億元，成長9％。歲出、歲入金額不只較今年度分別大增1162億與1857億，總體預算規模更是雙創新高，突破2.2兆元大關。蘇貞昌院長並特別指出，111年度整體歲入成長幅度高於歲出，歲入歲出短差130億，較110年度減少695億，顯示行政院嚴守財政紀律。

關於行政院日前所召開的預算案審核會議，其實只是針對各部會就歲入、歲出所提的計畫草案進行初步審核，其中少數計畫尚在審議中，各項數字仍可能增減。依照預算法所設定的期程，整個的新年度中央政府總預算草案，行政院必須在8月下旬提報院會通過後，送請立法院於9月開始的新會期進行審議。原則上立法院並需在新年度開始前，就完成包括中央政府總預算案，以及國營事業與非營業特種基金預算案的審議立法程序，各行政單位及國營事業、非營業特種基金始得依法動支預算，並符合依法施政的法制準則。

於此，姑且不論立法院其實從來都未能於新年度開始之前，就依法完成對行政院提送的各項預算案的審議立法程序。以及包括送審行政單位和審議立法部門，其實都把預算草擬及審議，視為缺乏新意的年度例行公事。畢竟年度預算案的編製，不只涉及可動用資源也就是歲入的估列是否精準，同時更應檢視預算資源的分配是否合理，以及執行績效的精準評估，以期讓寶貴的預算資源可以發揮最大的正向效應，而不是淪為肉桶分肥，甚至陷入貪贓枉法的淵藪！

依循此一預算編審的基本法則，就行政院所揭露有關111年度中央政府總預算案的相關數據，在歲入與歲出的估列上，我們認為至少有五點可以值得探討與商榷之處。

首先，在歲入方面，總規模估列可以突破2.2兆元創下歷史新高，主計總處表示是因為預估今年的經濟成長率可達5.46％，再加上上市櫃公司今年的獲利大幅成長，因而樂觀的預估明年的稅課收入將可望大幅成長10％以上，並據以大手筆的較110年度增加9％的歲入金額。

然而，值得正視的是，主計總處所預估的今年經濟成長率，相較於包括中研院經濟所、台經院、中經院、台綜院，以及渣打、星展集團最近分別公布的2021年台灣經濟預測，5.46％的預測值竟然是最高的。準此，不免令人擔心，主計總處是否過於樂觀？

其次，就稅課收入大幅成長而論，依照財政部所公布今年上半年總稅收較去年同期大增27.7％，而證交稅收入受惠於台股交易熱絡，增幅更是高達124.2％，也推升光是今年上半年的證交稅收入1367億元，就已達到今年預算目標的113.9％。然而此一亮麗的稅課收入，其實也反映出大量股民競相投入股市當沖的短線操作。財稅部門固然因而可以坐收證交稅，但其實等同助長股匯市交易從投資為主轉為投機套利為主的情況！

至於在歲出方面的預算分配，社福預算援例以5947億元高居首位，並較110年成長6.4％，高於總歲出只成長5.4％的數值。此容或可以解讀是要對受疫情影響的普羅大眾提供紓困之用。但重點則在於社福支出是否真的用在刀口上？抑或因黨派、地域而有差別待遇。另外也應正視是否會引發受惠民眾的「奶嘴」效應，反而成為公部門「無法承受之重」！

預算分配占居第二位的則是國防經費3726億元，就成長率3％而言，雖然略低於總支出增加的比值。而後續的觀察指標，則是如何達成蔡政府所念茲在茲的提升自主國防的量能。同時更要記取當年為了向法國採購拉法葉軍艦，除了發生具高懸疑性的尹清楓命案外，更引爆軍火掮客汪傳溥竟然從中收取高達5億美元回扣的事例。於今，當蔡政府一廂情願的向美國採購軍機、艦艇，如何防杜被掮客們把持、中飽，自然是不容輕忽的「前車之鑑」！

另外，為了拚疫後振興及刺激內需，總預算在公共建設部分雖然只編列不到1500億的歲出，但連同前瞻基礎建設及營業、非營業基金在內，合計約有4627億元，可用以點火內需，全力衝刺疫後經濟。不過公建支出分列於不同的預算案中，會否因政出多門而削弱其效應？自然也是主政者不容輕忽的課題！

沒有錯，面對新冠疫情、中美紛爭及環境變遷所帶來的不確定挑戰，在在考驗當政者的治理能力，而預算的編製與執行則是其關鍵指標。期待行政、立法部門不要只是把年度預算的編製、審查與分配、執行當成年度例行公事般應付了事！