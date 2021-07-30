現在政府施打疫苗可用<釵頭鳳>末尾三個字來形容：｢錯錯錯、莫莫莫｣。

光是疫苗的數量，一下說夠、一下又說不夠；一下怪地方打太慢，說7萬計疫苗放到快過期，現在各地缺貨又怪地方打太快。到底是怎樣？氣得台北市長柯文哲大罵：｢那你來打好了！｣

先前說疫苗夠，大概是想安撫民心，怕老百姓怪政府沒做｢超前部署｣，現在露了餡，發現疫苗真的不夠，有人連第一劑都還沒打著，天天伸長脖子要｢莫莫莫｣——他們要的是莫德納，政府偏偏想給他們高端。

公費疫苗預約登記平台也是一團亂，內容千變萬化，民眾搞不懂，第一劑打完了，黃卡上也註明了第二劑施打日期，為什麼還要上網登記？而且分成｢意願登記｣和｢預約接種｣兩個項目，65歲以上的老者本來就不諳電腦和手機操作，也沒人告訴他們詳細的資訊，等錯過登錄時間，要想接到施打通知恐怕已是地老天荒了。

更離譜的是，明明莫德納疫苗明顯不足，叫老百姓去登記什麼？到最後是不是非逼得打國產疫苗不可？

AI可以做到的事為什麼會搞得這麼複雜？前面口罩雖然累一點至少可以拿到；疫苗難道就不行？才智過人的唐鳳，做一個簡單操作的施打平台很難麼？難道指揮中心真的只會教導民眾用電鍋來蒸口罩？

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