2021年7月20日，下午4時，鄭州市中心。

我是一位小職員，正坐在辦公室吹著空調，趕著手上的任務，甚至沉浸在窗外猛烈的雨聲。但是此時，身在1488公里外高雄的阿尤，已經焦急地下單大量的沙袋寄往鄭州，希望能夠盡快幫助這座即將要面臨巨大災難的城市。

一個小時後，公司通知大家提前下班，這時才知道一樓的水已經有一米深了，雨點不停的砸下來。

8點公司的整棟樓突然停電停水，恐懼襲來。我躲在黑暗中不停刷著手機，看著越來越多的求救資訊湧出，感覺像是看一本末世小說的開端。就像鄭州這座中原城市沒有為一天500多毫米的降水做足準備一樣，我面對這場突如其來的危機同樣的無助、束手無措。

或許在我不到幾百米的地方就有人身陷在暴雨和洪流中，我急迫的想要做些什麼，便通過一位博主加入了一個線上救助群。

也就是在這個群裡，我注意到了一個暱稱為「台灣，可捐物資」的用戶。

他好像沒有休息的時間，任何時間都在和組員對接資訊，不斷更新救援資訊，這讓我這個身在災情中心的河南人，備受溫暖也略感羞愧。

在汛情過去一周後，他結束了隔離，我們也終於能和他坐了下來，談一談。

在和阿尤取得聯繫後，他張口就來的標準普通話，讓我們再次核實他是不是台灣人。

22歲的線上志願者阿尤，總共在這次暴雨災害中幫助8位受困者被救，幫助對接食物、沙袋、卡車、遊艇等救援物資十幾起。

雖然阿尤是台灣籍貫，但是5歲就跟著母親來到北京，從小在大陸接受教育，寒暑假才會回台灣。今年七月份在大陸本科畢業，河南汛情發生時，是他在台灣隔離的第八天。

河南汛情並不是阿尤第一次參與救助的大陸公共緊急事件。去年武漢剛剛爆發疫情時，當時身在台灣的阿尤第一時間掃蕩了所在小鎮的超市和診所，購置了1000多個口罩寄往大陸。

他會定期向聯合國兒童基金會捐助，發朋友圈呼籲同學幫忙救助校園裡的流浪動物。

「可能是我平時會把這些資訊呈現給大家，同學們對我做公益這件事有足夠的信任。在後續的救助中也可以動員更多的朋友，得以凝聚大家的力量。」

20號下午，阿尤人在高雄的隔離酒店，手機上網刷到了掛在熱搜的「河南暴雨」。看到了河南的緊急狀況：路面大量積水，公共交通停擺，許多私家車被困在路上，令人揪心的鄭州地鐵，社區地下室被淹導致停水停電。

確認了官方帳號發佈鄭州應急反應的公告後，他更加確定了這次的暴雨並不普通，立即退出微博頁面之後，打開淘寶下單了大量沙袋寄往河南抗汛抗旱指揮部。

當晚，除了政府企業、民間組織外，還有很多像阿尤一樣的人也都通過各種途徑幫助鄭州抗洪。阿尤在微博上看到有人創辦了救援微信群，立馬加入，並一直在微信群內參與線上的救援。

阿尤說，「在群裡做的事情很簡單，也很單調，一直在重複。」自己能做的無非就是搜集和確認資訊，哪裡需要救助，哪裡有救援力量，如何對接資訊等。

並不是每一條資訊都是真實的，有一些資訊可能是滯後的，也不是所有的資訊都能被回復，可能花費了很長時間，才能有一條確認的消息，還不知道能不能落實。

但是，「資訊就是生命，我們必須要去啃下這些資訊。」

由於線上志願者沒有統一的組織調配，都是自己選擇任務去做，所以最關鍵的是一定要把自己選擇的任務跟蹤到底。

阿尤也有看到一些志願者才完成了一半的工作就放棄了，但他不敢，「每一個救援信息背後是一個責任問題，是人命關天的事情。」

7月21日下午三點半，阿尤在網路上看到這樣一張圖，一個孤零零的男子蹲在欄杆上，周圍全是水。

這張照片是一個坐在高鐵上的旅客偶然拍下來發佈到網路上的，希望能夠幫助這位遇難者發出求救的信息。但是除了知道這張照片拍攝於鄭州東站附近，並沒有更多的線索。

因為之前有關注網路博主的視頻教學，「如何通過一張照片來定位拍攝地點」。沒想到此刻真的可以派上用場，阿尤在群裡接下了任務，花了半個多小時對著地圖上的定位挨個排查。

根據照片的時間、方向等有限的因素進行推測定位。其中經歷了不知從何下手的無助、線索斷掉的崩潰、與時間賽跑的緊迫感，最終阿尤將不知是否準確的定位發給了救援人核實：於是，兩個小時後照片中的男子成功獲救。

阿尤給我們講述這段經歷的時候，他描述得很簡單，他甚至沒有和這名男子有過對話，這名男子或許永遠也不知道他成功獲救的背後有阿尤的努力。

「當然有想過放棄，也會猜想或許他已經被人救下了，所做的一切或許是無用功。但是，我還是會害怕，害怕這件事從此成為我心中的一個結，日後想起我一定不會原諒自己。」

同樣的揪心，還發生在衛輝遇險的時候。

22號，鄭州已經停雨。在各種救援力量的幫助下，鄭州災情逐步向好。

但是，阿尤從21日開始為衛輝守夜，直到25號才能好好休息。因為隨著降雨北上，新鄉尤其是衛輝市受到更大考驗。

衛輝市，是一座有著四條大中型河流和四座中小型水庫的小城。21號衛輝的一些地區已經面臨洪水，但此時救援力量和輿論焦點都在鄭州，很多人也無暇顧及這座豫北小城，甚至衛輝居民都想像不到衛輝將會面臨的災難。

21號半夜，越來越多的求助資訊從衛輝發出，群裡的志願者開始關注衛輝險情，考慮到衛輝的水域結構和水庫設施，居民一定要及時撤離。

25號之前，阿尤和一些熱心的志願者半夜都在聯繫資訊，每天只睡兩三個小時。

「你能感受到村民呼籲大家把自家的卡車開上河堤去阻止洪水流進村莊的那種絕望嗎，是同歸於盡的決心。他們只能不停的觀察水位線的變化，卻無暇將這一消息及時通知給更多的人，這時我們線上志願者能做的就是與他們同在。不停地和當地確定，什麼時候洩洪，什麼時候撤離，並及時聯繫救援資訊。」

聽過心理學的現象「替代性創傷」嗎？

在疫情、洪水等巨大災難中，如果普通人持續地接收負面資訊，很容易被代入到殘酷的資訊流中，導致「替代性創傷」。

阿尤在這次救助中，有沒有一些讓他無助甚至崩潰的時刻，他又是怎樣度過的？

面對大量的救援資訊，他在台灣又無法順利和大陸通話，阿尤也時常懷疑自己的力量是否真的重要，自己做的事情是否真正作用。

「民間的志願者都是個人在行動，任務比較雜亂，缺乏系統性整合。有的時候會覺得需要救助的人太多，這些事情永遠也做不完，壞消息在無止境的出現。」

在志願活動中，阿尤碰到過假冒志願者的詐騙人員，也碰到過不領情的求助者，甚至因為在微博上的一句核實的話語，被莫名其妙的網暴。

面對以上種種，阿尤有很多無助的時刻，無奈的委屈，但是當衛輝的居民發來在「衛輝河堤水位下降了」時，一切都值得了！

畢竟還有許多軍人、志願者奮戰在一線，群友的關心和協助，一個個生命得以救助，還能有什麼比這些更重要的呢？

與此同時，身在南京抗疫的同學小娟，對阿尤的鼓勵和肯定也是他能堅持下去的動力來源。

「我們對話的時間都是凌晨。小娟現在南京，白天是為市民做核酸檢測的志願者 ，晚上還要幫我打電話對接物資。」

阿尤回過來頭整理資料的時候，才發現每次自己撐不下的時候，都有小娟的支持。有這樣並肩作戰的隊友，自己也不斷被激勵著。

強大的國家和民族永遠是救援最堅實的底氣。

河南出現汛情時，周邊省分迅速馳援河南，軍隊、政府、民間力量共同參與，災難中「一方有難，八方支援」的現象給阿尤極大的振奮和力量。

災難終將會過去，生活會逐步恢復正常，但當下一個災難來臨，要更好地保障大家的生命安全。

除了看到政府、軍隊等官方組織，也要看到更多默默無聞像阿尤一樣的參與救援的民間力量。

而他沒有什麼特殊的身分，只不過他的家鄉是中國台灣，而我們的家鄉是中國河南。

在此，河南人小尚和毛毛和大家報一聲平安，道一句感謝。

感謝每一個伸出援手的普通人，都讓河南人抵擋災難的信心又更強了一點。

也願我們此後都能更勇敢的

成為黑暗中的那把照亮彼此的炬火🔥

在此真誠的感謝受訪者阿尤

（小尚、毛毛/河南）

本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號