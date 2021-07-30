全台上百名府院及朝野政黨等政要的手機遭駭，好萊塢電影中竊取國家機密的驚悚劇情，竟然真實在台灣上演！因為通訊軟體LINE的不設防與大漏洞，「飛馬」等各種間諜軟體，得以在博愛特區開大門走大路。

卸載LINE，對於1800萬多名台灣活躍用戶來說，當然是不可能的任務。國安單位也在第一時間表明，蔡英文總統與賴清德副總統的手機沒有受到資安威脅；《風傳媒》則報導，中央高層早就不使用LINE傳遞檔案，一件事情是同時使用多種即時通訊APP溝通，要讓駭客湊不到答案。

諷刺的是，當大陸政府嚴管滴滴等網路巨頭赴美上市，只要超過100萬用戶就會開鍘，以免洩漏大陸用戶的寶貴數據時，台灣一般用戶在手機上每分每秒生成的數據與隱私，不僅政府不想管，如今連高官手機與國家機密，也都管不了。

更直白地說，政府根本管不著！LINE是南韓的網路公司NAVER在日本的子公司所開發的，臉書與Google則是美國霸權，雖然微信早已被貼上開後門的標籤，但是當TikTok與小紅書深受年輕世代喜愛，還有台灣多數的手機遊戲都是大陸製造時，台灣社會對於境外平台可能造成的資安風險，卻是無力且無感。

政府不是無法可管，過去也有一定程度監管的前例。行政院資通安全處去年就依據《資通安全管理法》，要求各政府機構系統中，不應使用有安全疑慮的產品，教育部立即跟進要求各級學校，禁止使用Zoom進行線上教學或開會。

Zoom創辦人袁征，是山東泰安人，移民美國就業前，曾經連續8次申請赴美簽證被拒，最近有超過500位大陸理工科學生拿不到學生簽證，他應該慶幸早生了20年。如今在疫情後，Zoom飛越1000億美元市值大關，甚至是鴻海的兩倍，就看得出來遠距視訊平台的龐大商機。

這龐大商機，台灣業者自己做不了，自然就被網路列強賺走了。像是公部門與教育部門不採用Zoom，但是民間企業仍然非常愛用。

至於跨國網路巨頭與陸資手機遊戲，在台灣多半採取代理模式營運，連分公司都沒有申設，如果有更大規模的資安危機或違法情事發生，政府同樣會陷入「管不到」的窘境。畢竟5年前的Uber爭議後，包括airbnb等新興網路平台都不敢來台灣申設公司實體了，全都採取跨國金流代收模式，消費者連發票都收不到，國稅局也找不著他們。

跨國網路巨頭們眼見Uber台灣分公司被開了數億元台幣的罰單，而政府援引的竟是陳舊未修的《公路法》，都大笑是「明朝的劍斬了清朝的官」！台灣在網路經濟的發展滯後，如今又有上百名政要的手機遭駭，就真的讓你我笑不出來了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）