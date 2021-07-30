在《基督山恩仇記》中，法利亞長老為艾德蒙·鄧蒂斯分析冤情，長老說了一句著名的話：「你要發現是誰做了這件壞事，首先要發現，是誰能從這件壞事中牟利。」此話直觀表達的是，壞人要牟取利益；深層次的含義則是，獲利方式決定行為方式。如果愚昧讓人只有做壞事才能牟利，那麼人們就會做壞事。如果智慧讓人理解，做好事才能獲更大的利，則越來越多的人會選擇做好事。如果人家已經學會做好事來謀利，我們仍然提防人家別有企圖，冤枉得罪了他們事小，把自己封閉在愚昧、顢頇和猜忌中才可能萬劫不復。

在農牧文明中，財富增長的方式主要是種地莊家養牛羊。所以要想比人家更富，只能是減少支出，增加獲取，甚至剋扣伙食，半夜雞叫，假冒偽劣，以次充好。而要想暴富，則只能聚嘯山林，打家劫舍，殺人放火受招安。搞得更大的則是皇帝寶座輪流坐，今年當令是咱家，於是城頭變幻大王旗，朝代更替。國與國，民族與民族之間也是攻城略地，開疆拓土，秦皇漢武成吉思汗。在這樣零和博弈中，馬無夜草不肥，人無橫財不富，為富不仁，古來帝王皆無賴。如此利益實現方式的思維慣性延續到工業貿易文明的初期，資本家當然要延長工人的絕對勞動時間，縮短相對勞動時間，最大限度地剝削他們的剩餘價值。

隨著工業貿易文明的發展，人們日益發現，維護而不是損害他人的利益，更有利於增進自己的利潤。亞當斯密早就強調，僱傭自由人比使用奴隸的生產成本更低。因為自由人無需逃亡、反抗、破壞，管理成本低，而且創造力更強，產出更大。在《未來簡史》中，赫拉利甚至說，未來占領矽谷都沒有意義，因為人跑光了，那地方也一文不值了。比較其他老牌帝國主義國家，美國好像最沒有領土野心，可能她明白，最高明的發財之道在於收割全世界最聰明的大腦，因為所有諾貝爾獎得主、創業大王為新大陸原住民者幾希？

攻城略地，壓榨奴隸，只能得到可憐的財富，且絕對不可能獲得太空船，更不用說還要承擔鎮壓奴隸反抗的代價和成本。但如果收割最聰明的大腦，不僅財富像火山一樣噴爆出來，而且創新產品像星辰一樣，向宇宙的邊界無限延伸，此時老闆只要獲得其中很小一部分就超過前幾千年人類財富的總和，他何必幹燒殺擄掠，壓榨奴隸的壞事蠢事。

而要收割聰明大腦就要給他們提供最優渥的物質生活和最大限度的精神自由，讓他們吃飽了撐著去實現他們的奇思妙想。沒有理由認為，按這樣套路出牌的人是在做壞事，不過他到底是為自己還是為別人，則已經搞不清，也不重要了。類似的案例在現代社會中隨處可見。

譬如：聯合國曾經只能在一艘船上飄盪，因為他們買不起地，蓋不起大樓。後來洛克菲勒財團將現在這塊聯合國所在地捐贈給了它。誰也不會否認這是個了不起的善舉，但最大的得益者卻是洛克菲勒財團本身。因為周圍的地都是他們的，聯合國的進駐使得周邊房價大幅度上升，覆蓋了贈地成本。中國工人一周休息兩天是WTO談判時美國堅持的，中國工人階級得到了好處，但美國得到的可能更多。

因為中國工人休息1天，美國休2天，美國勞動力成本相對較高。大家休息2天，美國勞動力成本比中國就更有優勢。100多年前，美國帶頭用庚子賠款創建清華北大，中國減輕賠款壓力，美國卻賺得更多，因為今天這兩所學校一度成了留美預備班，中國最聰明的大腦被美國像韭菜一樣，割了一茬又一茬。如果這裡的邏輯和推論都能成立，那麼法利亞長老的話現代2.0版就應該是，如果你要發現誰在做好事，你就要看是誰能在好事中獲利。

面對已經改變謀利方式的美國，我們要成為與他們競爭的隊友，而不再是抗爭的敵手，這就非常需要鑽研他們的長處，為我所用。特別是最大限度地消除公眾物質和精神的後顧之憂，擺脫滿地找錢的疲憊，留出時時仰望星空的時間。以華人領先人類的智商和悠久的文化歷史計，快速勝出美國幾籌豈只是一般的可能。

（作者為大陸大學教授）