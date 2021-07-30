綜觀近期多項民調可發現，疫情已對地方首長的人氣產生明顯影響，將影響未來藍綠白政治明星的發展能量，並牽動2022地方選舉的選情。其中新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁可說是目前的贏家。

人氣最高的是新北市長侯友宜，他以市政優先做定位，且和國民黨保持一定距離，成為在各式民調上始終領先的主因。在《遠見》疫情前的施政滿意度最高，在台灣民意基金會的防疫支持度也過半，比第2名柯文哲更勝了約20%，遙遙領先。侯不僅作為六都領頭羊，也為藍軍當紅炸子雞，普遍被視為是2024年總統大選的大熱門，對普遍焦慮的藍軍基層來說，更有人將其當作唯一能扳倒綠軍執政的救世主。

即便如此，侯對選總統未鬆口，畢竟局勢太過敏感，除綠軍鎖定其作為頭號假想敵，侯的前老闆朱立倫也有意參選國民黨主席，之後再順勢進取總統大位，朱、侯競合牽一髮動全局，故目前對侯來說，最好的方式仍是強化政績持盈保泰。但以其現今的人氣及能量來說，已有直接跳攻選總統的實力。

柯P在《遠見》民調中雖是六都滿意度最低的市長，但5月疫情爆發後，柯P主導北市防疫確有績效，所以在較新的台灣民意基金會民調中，柯P擁有 30.4%的支持度，僅次於侯友宜，聲望已回穩。柯以其醫生專業在疫情中已掌握主場優勢，為競逐總統重拾能量。特別是強化原本「我口說我心」的素人性格，面對中央防疫不到位，柯總會直言批判，而綠軍總動員打柯，不僅沒法滅柯，反而為其形塑「受害者」的形象，成為疫情時圈粉最多的六都首長，儼然上演「大復活」。

但相對於上個月防疫支持度下滑6.3%，柯險被高雄市長陳其邁追過，凸顯柯在防疫上仍有補強空間。此外，柯及民眾黨要面對明年及2024年大選，仍要強化基層組織動員能量，同時徵召菁英參選，畢竟明年能有幾席百里侯及議會黨團，總統大選時強化立委布局，以軍團作戰形式相互拉抬，才能跳脫柯「孤家寡人」的形象，擴大版圖。

陳其邁在防疫過程中表現不俗，防疫民調支持度29.4%，只輸柯1%，遙遙領先原本綠營可能的接班人選──桃園市長鄭文燦。由於桃園出現諾富特、華航防疫破口，以致鄭文燦的防疫成績大受影響，5月疫情爆發前，鄭的聲勢還緊追侯，而現今卻還被台中市長盧秀燕反超1倍，快被六都中敬陪末座的台南市長黃偉哲追上，真是情何以堪。陳其邁一舉變為綠營中防疫最好的地方首長，已經有牽制未來民進黨總統可能人選的能量，也為連任吃下了定心丸，更位列民進黨中壯派的前緣，行情水漲船高。

另一個值得關注的現象是，經過柯加持的副市長黃珊珊，在針對未來台北市長選舉的民調支持度中，也拿下18%的支持度，未來有可能對藍營的蔣萬安產生牽制效果。蔣萬安雖現階段勝選機率最高，但若未來黃珊珊參戰，民調顯示蔣就只贏陳時中6.5%，只要柯P聲勢仍強，加上民進黨以大量行政資源挹注陳時中，蔣萬安的守勢戰略將更形脆弱。因此未來蔣萬安如何補強攻勢戰略，和國民黨中央相互搭配，該出手時便出手，才能形塑「戰將」格局，提高勝率。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）