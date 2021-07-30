5月中旬本土疫情大爆發，長達73天的3級警戒終於降級，但全民抗疫付出極為慘烈的代價；兩個半月來實施無薪假的企業家數出現史上新高，受影響勞工人數創下去年3月疫情以來最高，失業人數暴增到57萬人，失業率創10年最高。消費經濟衰退對社會基層衝擊尤其強烈，這是台灣出口持續增長、股價不斷創新高之際，政府所面臨的嚴肅考驗。

不容政府隨便安撫應付

日前剛公布的失業與無薪假數據，雙雙創下2009年金融海嘯以來最嚴峻的紀錄。主計總處指出，5月失業率為4.11%，較上月驟升0.47個百分點，創下2013年同期以來新高，同時也創下2013年12月以來單月新高。另根據勞動部公布無薪假最新統計，本次實施無薪假的單位高達3679家，累積高達44973人；學者示警，2000年以來總共出現3次失業率突破5%的大量失業潮，而今年6月已經衝上4.8%，7月又碰上畢業季，距離警戒值已在邊緣，台灣恐迎來第4次失業大潮。

主計總處公布的第2季GDP（國內生產毛額）概估統計，指出本土疫情雖衝擊民間消費，但因出口及投資熱絡，推升經濟成長動能，預料今年經濟成長率可達到6.9%。長達兩個半月的全國3級疫情警戒，「空城效應」嚴重衝擊內需服務業，出口導向企業持續增長，有錢人未受影響，民生百業受到衝擊，許多薪水階級與仰賴小店面、攤販、小服務業現金收入的社會基層，日常生計卻飽受摧殘而苦不堪言；政商高位與受惠者若只從綜合的經濟數據來看而沾沾自喜，便會陷入但見豪門歡宴、不聞民間疾苦的假象之中。

正因如此，過去政府雖然連續推出了四波紓困方案，卻始終未能達到急民所急、苦民所苦的效果，在野黨與輿論建議的如全面共享，普發現金、重點加碼，餐飲服務業、中小企業優先等措施，都未被政府採行，反而是透過繁複的程序與嚴苛的規定紓困，說是避免浮濫，實則擺足政府「恩賜」萬民的架式。

最近政府準備再發振興券，宣稱將從去年的「三倍券」擴大為「五倍券」，問題是時移境轉，三倍、五倍已非人民關心的重點，因為今年的社會氛圍、情緒都和去年大不相同。今年因為疫情加重、限制更嚴，許多人更因親朋好友的染疫或亡故而哀傷不已，還有人營生收入大幅縮減，環境與心境劇變，不容政府再用去年那種安撫甚至糊弄的方式應付，卻沒有真正的幫助與調適。

政黨支持流向瞬息萬變

許多升斗小民、基層百姓嗷嗷待哺、哀哀求告的心聲，並沒有得到政府足夠的重視或回應，這樣對比強烈的場景與感受，不免令人想起韓國瑜「莫忘世上苦人多」那句話。不以人廢言，不管喜不喜歡韓國瑜，應該都很難否定他說的這句話，是每個從政之人都不應忽視的現實與關懷。

尤其對泛藍的支持者與無色選民來說，這句話應有更深刻的衝擊。因為在此之前，國民黨早已逐漸脫離群眾、疏遠基層草根，直到「韓流」的異軍突起，人們才發現不談政治，即使在深綠鐵板一塊的南台灣，仍然有政治意識形態以外，更值得政治人物開發關注的天地！人民也有必須被關心幫助的問題！韓國瑜的先盛後衰自有不同的評論，但他曾掀起的庶民熱情、草根力量，以及跳脫政治以外的人民心聲，在以成敗論英雄之外，如今的政黨與政客懂得了嗎？抓住了嗎？

根據台灣民意基金會7月分最新民調顯示，民進黨的政黨支持度回升至28.3%，相較上個月成長5.7個百分點；國民黨為21.9%，增加3.5個百分點；民眾黨為11.3%，減少4.3個百分點。這可能是因為疫情趨緩，以及1500萬劑的BNT疫苗確定要來台灣，讓民進黨支持者回流了一部分，但也說明了台灣的民意如流水，政黨支持流向瞬息萬變，隨時都有起伏變化，不容鬆懈輕忽，也不必有一時的喪志氣餒。

莫忘世上苦人多，未來3年恐更多。展望2024大選，民進黨能否看清時勢演變，痛改前非，以庶民之苦為苦？國民黨能否再出現具有群眾魅力的超級巨星，且拭目以待！