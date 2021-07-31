編者按：

兩岸的「戰爭」、「和平」如同天秤的兩端，中間有個法碼。馬英九時代，法碼持續往「和平」方向推；蔡英文上臺，法碼持續往「戰爭」方向走。何時法碼會越過紅線，天秤墜向某一端，只有上帝才知道。

作者黃河，左營海軍官校一九八○年班，美國波士頓大學系統工程學碩士。曾任海軍總部武獲室「先進戰系（小神盾）」專案參謀，成功艦首任副艦長、獵雷艦艦長、張騫艦首任艦長。

《24小時解放台灣》一書提出中共攻臺的可能與想定──大打，烽火連天；小打，擒賊擒王；不打，窒息封鎖，及32種武統的可能手段。

不管哪一種，從戰爭發起到結束，都在24小時之內！

至於戰爭會是什麼型態？只要有助於獲勝，任何手段都是戰爭的選項。至於戰爭……，好比說武統，孤立臺灣、以商逼政、封鎖臺灣、特攻作戰……可能是手段中的某五個、某十個，或甚至二、三十個的組合。

部份摘錄

Ｄ日Ｈ時：十二月二十五日清晨八點

Ｄ減二百八十日

中國八四六研究所研製一千枚水雷，功能如下：

（一）布放水深：小於三十米。

（二）引爆方式：計數、磁性、音響、壓力。

（三）系統功能：

(1)可設定「啟動」時間。

(2)可設定「睡眠」時間。

(3)若收到「加密音頻」，可重新啟動、重新睡眠，或引發「自爆」。

Ｄ減八十日

中國第五戰區宣布將舉辦「穿石三號」演習：

（一）操演日期：十一月三日至十一月六日。

（二）操演區域：東西寬一百海浬，南北長一百四十海浬的長方形；左上角位於石垣市方位一八○度，距離五十海浬。

（三）高度範圍：海平面至八百公里。

（四）參演兵力：火箭軍、戰略支援部隊、艦艇十二艘、飛機二十四架。

Ｄ減五十五日

華盛頓，紐耶佛山莊

美國國務卿佇立在大門外，瞧見老朋友中國前駐美大使，遠遠就露出熱情的笑容。

兩人大步接近，熱情擁抱，互相客套近況，國務卿才問：「找我一定有事吧？」

大使指了指森林步道。

國務卿識趣地走過去，兩個人邊走邊聊。

安全人員在後面保持一段距離。只見大使不停地說什麼，國務卿專注地聆聽，偶爾點頭表示同意。

Ｄ減四十九日

穿石三號演習操演海域，旗艦山東號

實彈射擊結束，二砲副司令員彎著身子，小跑步登上直升機。

強風吹亂了他的頭髮，素來注重儀態的他顧不了那麼多，直接對駕駛比了個「起飛」手勢。

直升機呼地飛離山東號航母，十一分鐘以後，半沉半浮的靶船進入副司令員視線。

靶船是報廢的貨櫃輪，兩萬八千噸，比美國航母的十萬噸小了許多，設計師曾擔心從大氣層之外，俯衝而下的東風二十一導彈，命中的機率不高。

《24小時解放臺灣？：中共攻臺的N種可能與想定》。（時報出版提供）

不過這一刻，副司令員露出滿意的微笑。

太平洋，雷根號航母

透過資料鏈系統收到間諜衛星送來的彩色照。印太司令部指揮官兩眼炯炯盯著巨型螢幕中的彩色照。

他的身子一動不動，但心臟砰砰直跳！

若非親眼所見，很難令人相信中國的導彈如此精準，幾乎命中靶船的幾何中心，瞬間產生的爆炸威力輕易摧毀了一艘近三萬噸的貨櫃輪。

指揮官心知肚明，中國在這個海域射擊導彈的目的。中國有句諺語是……，什麼人舞劍，意在什麼人……，指揮官暗暗提醒自己等會兒上網查清楚，拿中國人的諺語說明解放軍的意圖，除了顯示自己有學問，更可增加說服力。

Ｄ減四十五日

福建省，莆田市

宏海修造船廠最近接到一筆大生意，祕密改裝八艘近海漁船，解放軍列出的條件是：

（一）外觀類同臺灣漁船。

（二）裝魚貨的冰櫃改建成水雷艙。

（三）船肚擴建「施放孔」。

（四）水雷艙與施放孔之間安裝「施放軌」。

Ｄ日 ▼上午八點 臺灣

八艘被改裝的近海漁船，兩兩一組，分別在基隆、臺北、臺中、左高外海捕魚，收到「下蛋」信文，各依計畫在指定地點「下蛋」，設定的「啟動」時間為當日一二○○，「睡眠」時間為七天以後。

▼上午十點 北京，中南海

中國共產黨總書記發表「對臺灣同胞講話」，重點如下：

（一）過去半年，北京用盡方法開啟與臺北的對談，但是全遭到拒絕。臺灣不願意接受統一，我還能體會；可是教育年輕人臺灣人不是中國人，這是數典忘祖，我沒有辦法接受。

（二）某些國家運用兩岸形勢，積極武裝臺灣軍備，一方面大賺軍火財，一方面挑撥兩岸矛盾，加深彼此仇恨。

（三）今天中午十二點開始，解放軍將全面封鎖臺灣對外交通。

（四）臺灣問題是中國內政，任何國家都不能干涉，尤其不能以軍事行動干涉。假如以軍事行動干涉，那就等於「開戰」。凡是對中國開戰的國家，無論外交、經濟、軍事，中國都將遵照「戰時敵對國家」的關係處理。

主席談話之後，國防部發言人接著說明封鎖任務的軍事作為，重點如下：

（一）已經在基隆港、臺北港、臺中港、左營港、高雄港對外航道布放水雷，此刻開始直到未來宣布解除為止，請往來商船避開前述港口沿岸三十公里海域。

（二）臺灣海峽南、北兩端，距離臺灣島八十海浬，北海艦隊與南海艦隊

各派偵巡艦隊巡弋，他們有權臨檢所有進出臺灣港口的船隻。如果發現運載油料、天燃氣、武器、彈藥等戰備物資，因為屬於「協助叛亂」，解放軍有權扣押、沒收。

（三）所有進出臺灣的客機、貨機，進入前必須先降落福州機場，起飛以後同樣要飛往福州機場接受檢查。至於因轉飛福州機場所增加的支出，我們會做出合理的補償。同樣的，我們有權扣押、沒收戰備物資，有權拘捕企圖協助叛國的不法人士。

記者會現場充滿肅殺之氣，然而讓人震驚的事情還未結束。外交部發言人接續說明「全國上下配合封鎖臺灣」的工作細節，重點如下：

（一）以下命令自本日一二○○生效：

(1)斷絕兩岸交通往來，不管地點、航具、路線、官方或民間，全部斷絕。

(2)禁止陸港澳同胞以任何理由、任何身分、任何方式前往臺灣地區。

(3)臺灣同胞欲前往大陸地區，必須透過他國轉機。

（二）即刻禁止陸港澳向臺灣採購或輸出商品。如果已經簽署合約，請向各省臺辦查詢合約能否繼續執行。

（三）即刻斷絕兩岸經貿、文化往來，舉凡郵件、貨運、電匯、銀行轉帳、交換學生、藝術表演、學術會議……，全在禁止之列。

（四）凡是在陸港澳營運的臺資企業，請於三日內在臺灣四大報刊登「反臺獨」聲明，假如有困難，請向各省臺辦提出書面說明。如果不刊登又不說明理由，政府會吊銷公司營運許可。

（五）所有因封鎖臺灣造成的損失，不管是公司或個人，請到中國外交部

「我反對臺獨」網頁登記，詳細說明「原因」與「損失金額」，我們會派專人與您連絡，只要合情，我們會給予合理的補償。請大家放心，這個網頁資料僅供內參，不對外公開。

臺北，總統府

臨時召開的「國家安全會議」，從發出通知到現在，不到十二分鐘，所有收到通知的長官都到齊了。

總統環視現場：「看了剛才北京記者會嗎？」

眾人同時點頭。

「有什麼建議？」

國防部長率先發言：「國防部已經下令三軍部隊，立即提升到一級戰備，所有人員取消休假……。」

總統厭煩地舉起右手：「這全是你權責內的處置，不是現在要討論的問題。我問的是：國家要如何面對今天的問題？」

碰了個釘子，部長臉色微變。

海基會董事長建議：「和對岸立即展開協商？」

總統反問：「協商什麼？一國兩制？如果他們再加大力度，我們是不是該接受一國一制？」講到這，總統轉過頭看著國安局局長：「那麼大的事，為什麼你們事先沒有情報？」

回答之前，國安局局長喉節上下滑動了下：「局裡有接獲一些情報，可是……，參謀覺得不可能。」

局長聲音沙啞，眾人心想剛才他在局裡必定大發雷霆。

總統冷冷盯著局長：「不可能！現在可不可能？這是國安局『局長』該有的回答？」

總統刻意加重「局長」兩字。

局長臉一陣青一陣白。

顯然總統心情不好。但這怎能怪他？任誰處在這位置，此時心情都不會好。

眼見氣氛有點僵，國安會祕書長緩聲道：「這種大問題不是單一手段能夠解決。不管什麼方法，只要能降低兩岸衝突，都要嘗試。我建議海基會該進行的協調盡快去做，不過最重要的是通知美國。假如美國願意挺身而出，日本、南韓、印度、澳洲……，都可能支持我們。」

臺北市，雙湖匯大廈

驚疑不定地看完北京記者會，豐城集團會長幾乎要癱了，想到生意將因封鎖遭到毀滅性的打擊，心臟加速跳動，偏偏這時又喘不過氣來。

他輕拍胸口，試圖喘一口氣。

手機鈴聲響了。

會長拿起手機，發現是中共人大主席來電，心中頓時燃起一線希望。

他曾經和主席多次長談，兩人對「與其打個臺灣，不如買個臺灣」有充分的共識。此時此刻，不就是推動此共識的最佳時機？

▼上午十一點 臺北，總統府

快步離開會議室，國安局局長仍在生氣，身後有人輕輕碰了碰他，回過頭才知道是國防部長。

部長對局長打了個手勢，示意繼續走，兩個人肩併肩講悄悄話。

局長憤憤不平地說：「他媽的，我剛才差點拍桌走人。」

部長手掌向下壓了壓：「此時此刻千萬要忍住。」

「我這一生沒人敢這樣對我講話！有什麼了不起，老子不幹可以吧？每天賣老命拚死拚活，一天睡不了幾個小時，我沒功勞也有苦勞啊。」

「總統有他的難處。」

局長突然停下腳步，提高了音量：「是誰把場面搞到今天這地步？我嗎？國安局早有建議不要讓北京對『和平統一』絕望，不絕望就不會走絕路，他聽了嗎？」

聲音很大，好幾個在總統府工作的同仁從辦公室探出頭。

局長發現自己失態，咬了咬牙不再出聲。

部長拍拍局長手臂：「這幾天將會是我們這一生最嚴厲的考驗，有什麼情報我們不妨先通個信息。」

局長用力點頭，完全同意。

臺北，立法院

院長快步走入貴賓室，因為後面事情太多，不得不快。

貴賓室坐著國內六大企業的會長或董事長，長年以來都是執政黨忠實的支持者。院長周道地和眾人握手，坐下來，一句客套話都沒有：「我能做什麼？」

年紀最長，事業版圖最大，身材最胖的豐城集團會長代表發言，同樣一句客套話都沒有：「先倒閣，再逼總統下臺。」

院長驚得嘴巴微張，卻說不出一個字。

「不然怎樣？打仗？」

院長回過神來：「總統下臺，誰上臺？」

「你！你代表民意，國家現在需要民意治國，人民早就厭惡透了意識形態。」

院長環視眾人，其他五個沒出聲的大老闆同時點頭。

院長露出為難的表情。

胖會長劈頭便問：「要多少？」

院長急忙揮手：「不是我哦，這種事，難辦吶，想要辦得漂亮，用錢講話最好笑。」

瞧見眾人面露疑色，院長警覺到自己說錯話，急忙補充：「不是好笑，是『有效』，最有效。」

眾人一陣爆笑，院長跟著大笑。

華盛頓，白宮

直升機降落在停機坪，美國國務卿從座艙中走出來。

一位身著黑色大衣的紳士迎上去。

國務卿認出是侍衛官，忍不住罵道：「去他的，中國人都不尊敬上帝嗎？」

此刻是聖誕夜，侍衛官明白，說明道：「共產黨都是無神論者。」

國務卿一臉火氣：「他們不睡覺？」

「現在是北京時間上午十一點。」

國務卿呸一聲：「他們不睡，我要睡啊。」

▼正午十二點 臺北，立法院

立法院成立至今，各黨團總召表現出少有的團結。實在是大敵當前，不得不團結。

協商結束，院長和各黨團總召握手，每一隻手他都抓得很緊，上下搖了又搖：「拜託，國家的未來，人民的幸福，決定在這時候。」

Ｋ黨總召伸出右掌，掌心朝下。

其他人微一愣。

Ｄ黨總召反應快，伸出右掌壓上去。

大夥明白了，先後伸出右掌疊在一起。

院長帶頭喊了聲：「加油！」

眾人齊呼：「加油！」

華盛頓，白宮

美國總統以手遮口，明顯打了個哈欠。

這動作很有傳染性，幾位長官先後跟著打了個哈欠。

眼見大家都累了，總統快人快語道：「講三個重點：一，如何行動；二，如何行動；三，還是如何行動。我們能採取什麼行動？」

國務卿把目光轉向國防部長，示意他講話。

部長露出為難的神色：「我們在附近有兩個航母戰鬥群，可是我不建議這麼做。」

眾長官沒出聲，都看著部長。

部長不得不解釋：「中國在臺灣東邊海域進行了四次實彈演習，使用東風二十一導彈攻擊貨櫃輪，明顯在警告我們，如果航母過去，他們可以使用導彈攻擊。」

總統左眼皮微微吊起：「所以你們就不敢過去？」

「東風導彈從大氣層之外，幾乎是垂直的角度向下，速度超過九馬赫。這世界沒有艦用戰鬥系統能夠防衛『從天而降』、速度超過九馬赫的武器。另外，所有軍事裝備……，好比說坦克、戰艦，最脆弱的部位都是『正上方』。」

總統再度吊起左眼皮：「中國導彈可以擊沉我們航母？」

「過去四次演習，中國各射一枚導彈，徹底摧毀四艘三萬至六萬噸的貨櫃輪。」

「我們航母的裝甲比貨櫃輪堅固多啦，不是嗎？」

「是沒錯。」部長同意，卻說：「航母有航空燃油、艦用燃油、戰鬥機，以及大量導彈、飛彈、炸藥，萬一打中其中一個……。」

沒再說下去，大家都懂。

國務卿補充：「我們一艘航母官兵人數，超過『珍珠港事變』加上『九一一恐攻』的死亡人數。」

總統露出不服氣的表情：「可不可以使用經濟制裁？好比說中國怎麼封鎖臺灣，我們就怎麼封鎖中國？」

國務卿反問：「以什麼身分、什麼理由？」

「我們不是曾經封鎖北韓？」

國務卿明白總統不讀書，所以耐心解釋：「那是聯合國決議。」

大家一聽聯合國，同時搖了搖頭。中國是聯合國五個常任理事國的成員，要中國同意制裁自己，比登陸火星還困難。

總統也搖了搖，不過是他舉起的右掌：「我不管聯合國，我就是要這麼做，不行嗎？」

「對小國可以。對大國……，好比中國，不恰當。」

國家安全顧問這時插口：「中國說，如果我們以軍事力量干涉，他們就視同開戰。如果以『戰時敵對國家』處理兩國經濟關係，中國可以沒收所有美國企業在中國的投資。當然，我們也可以沒收中國在美國的投資。可是這麼一來，全球經濟會受到什麼衝激？其他國家不會反對？因為臺灣，美國和全球作對，值得嗎？」

總統自覺面子下不去：「就算戰爭，中國憑什麼沒收美國企業在他們那裡的投資？」

國務卿氣得想罵「你有沒讀書」，但畢竟是政客，還能微笑：「二次大戰的時候不要說是財產，我們把在美國生活的日僑抓起來關進集中營，一直關到戰後才釋放。」

總統面露疑色：「我們有這樣嗎？」

眾人同時點頭。

「我們總該做些事情吧？」總統皺眉想了想：「派幾艘軍艦通過臺灣海峽？」

國防部長回道：「中國沒有封鎖海域，只是臨檢可疑商船。我們派船過去，他們不會臨檢，不會阻攔，我們就是通過，也僅僅是通過。假如他們臨檢商船時我們正好在附近，依據國際法，我們對他們也不能怎麼樣，因為海軍在海上有國際司法警察身分，擁有臨檢可疑船隻的權利，除非他們像海盜一樣搶劫商船，我們沒有阻止他們臨檢的權力。」

瞧見總統眼角往上吊，國務卿猜到總統想說什麼，急忙搶言：「先不要出動軍隊，派代表去北京與臺北，請雙方各退一位。」

總統連連點頭：「我也這麼想，好，很好，行動，找兩個非常有實力的人立刻出發。」

國務卿指指手錶。

「你有事要先離開？」

國務卿心裡又罵了句髒話：「現在是半夜。」

「又怎麼樣？」

「沒有航班。」

「下令空軍派專機。」

▼下午一點 臺北，立法院

雖然是臨時院會，但委員出席之踴躍，史無前例。除了三位出國，還在天空往回趕的委員，其餘全員到齊。甚至癌症開刀，仍在住院觀察的委員，也吊著點滴、坐著輪椅來到會場。

行政院各部會相繼簡報，全是令人失望的消息。

股市原本小幅上漲，北京記者會進行到一半，幾乎所有股票跌停，匯市臺幣也跌了近兩成。迫於無奈，行政院下令暫停股匯市交易。

內政部列席官員說，抗議、搶劫、藍綠互毆事件頻傳，警政署已下令所有警察取消休假，增派街頭巡邏警力。至於機場，入境幾乎看不到旅客，出國機票價格漲了一倍，還會繼續上漲，因為一票難求。

國安局的報告是重頭戲，可惜局長話不多，先是鞠躬道歉未能事先掌握此重大情報，接著表示北京這一次是吃了秤砣鐵了心，別說臺灣，美國干預他們

也不會退讓。

無需局長說明，任誰都明白事態嚴重，兩岸幾乎等同開戰，這時能冀望國防部嗎？

國防部長的報告也很短，但非常關鍵：過去數十年，建軍的最高指導是防衛臺灣。如果敵人打過來，國防部有信心擊退。然而這一次對岸沒有打過來，而是在距離臺灣八十海浬以外，建立南北兩個臨檢區，這從來不是國防部設定的作戰想定。

往日這種報告，鐵定被委員痛加羞辱，今天情況不一樣，只有執政黨國防召委詢問：「中共有布水雷嗎？」

部長回道：「左營軍港外已經發現一枚，獵雷艦正在處理。」

「什麼時候能夠全面清除，恢復航道暢通？」

部長遲疑了一下：「正在評估，有結果再向委員報告。」

「海軍能派潛艦攻擊嗎？」

「如果總統下令。」

海軍副司令這時在部長身後耳語數句，部長連忙補充：「先必須清除水雷，否則潛艦無法出港。」

溫州東方一百二十五公里，韓航四四二

難忘昨晚的一夜情，正駕駛正想得出神，副駕駛碰了他一下。

正駕駛露出不悅的面容：「你這傢伙，怎麼啦？」

副駕駛指著窗外。

正駕駛順著指尖看過去，遠處有兩架戰鬥機對著他們飛來。

無線電傳來不太標準的英語：「呼叫、呼叫，不明機，這是中國空軍，回

答。」

正駕駛壓下發話鍵：「這是韓航四四二，回答。」

「何來？何往？」

「首爾，桃園機場。」

「右轉，跟隨我。」

正駕駛脫口而出：「為什麼？」

「我再說一次，右轉，跟隨我。」

語氣有命令的腔調，正駕駛正想追問，一架戰鬥機已加速橫越他的前方。

在空中，這是危險動作。

正駕駛嚇了一跳，連忙說：「OK，我右轉，跟隨你。」

副駕駛壓低了聲音：「前輩，我們跟他去？」

「你這傢伙想幹什麼？人家是戰鬥機，我們是什麼機？」

臺北，總統府

會議已經進行一個多小時，便當原封不動地擺在桌上。

人在極度緊張的時候，胃會失去知覺，不會想吃飯。不過，這時候在會議室的眾人只有總統是總統，有些人感覺餓了。

可是總統不吃，誰敢吃？

國安會祕書長上了年紀，習慣該吃飯的時候就得吃。眼見總統猶猶豫豫，終於忍耐不住，主動歸納道：「二選一，談判或對撞。」

總統冷言問：「談一國兩制？」

「比對撞好。」

「現在被逼到角落，我們還有什麼談判籌碼？」講到這，總統環視國安團

隊，希望大家給點意見。

誰敢給意見？講什麼都被總統修理，因而總統目光掃到誰，誰就低頭看桌面。

沒辦法，總統目光回到國安會祕書長。

祕書長舉起右手，剎那間有豎起中指的衝動，當然最終還是豎起了食指：「談判的時候掌握一個原則，要抓住這一個原則-堅持軍隊掌握在我們手上。臺灣和香港最大的不同就在軍隊，香港沒有，我們有。北京口口聲聲統一，我們什麼都可以退讓，但一定要堅持軍隊獨立。只要有自己控制的軍隊，就有反彈的實力，不會像香港那樣讓北京予取予求。」

總統似乎聽懂了，伸手打開便當的盒蓋，若有所思吃起來。

▼下午兩點 臺北，總統府

機要祕書整理完會議資料，起身走向總統辦公室，輕輕敲門。

門後傳來細細的一聲：「進來。」

祕書推開門，只見總統站在窗前，默不作聲看著天空。祕書輕手輕腳走過去，來到總統身後，輕咳一聲。

總統彷彿沒有聽到。

祕書加重音量：「你不能答應他們。」

總統轉過身來，看著這位跟隨他三十多年的祕書。

「你想過自己沒有？這年頭，人不為己，天誅地滅。掌握軍隊又怎麼樣？一國兩制，中共來了，你要煩惱的是他們會怎麼對付你，不是怎麼對付軍隊。

軍隊獨立怎麼樣？不獨立又怎麼樣？中共會怎麼對付你呢？派你當臺灣特首？別作夢了。你是中共的眼中釘，如果他們把你驅逐出境，算仁慈嘍。我說他們一定跟你算舊賬，說你貪污，把你關起來，清算你所有財產。」

畢竟跟了總統三十幾年，幾句話就把總統點醒了。

其實，真如此嗎？祕書真正在意的是什麼？前面那一大段話，壓在祕書心底的只有一句：人不為己，天誅地滅！

如今祕書在總統府呼風喚雨，他的權力來自誰？

總統就算垮了，仍是「前總統」。

祕書呢？

眼見總統同意國安會祕書長的談判建議，祕書氣得咬牙吐血啊！

▼下午五點 臺北，總統府

真是忙碌的一天，不管是誰，每個長官都有許多必須緊急處理的重要工作。

直到這一刻，國安團隊總算到齊了。

總統在機要祕書陪同下走進會議室，周到的和眾人點頭。

瞧見總統在這麼短的時間恢復從容的神態，大家有點意外，又有點慶幸，國家還有希望啊！

坐下以後總統鎮定地看看大家，然後用堅定的語氣說：「我做了決定。」

眾人默不作聲，靜待總統說答案。雖然答案可以預期，但一定要總統親口講出來。

「我們要珍惜臺灣奮鬥幾十年，得來不易的民主；不管必須付出什麼代價，我們要堅持臺灣價值，守護臺灣人民自由的生活方式。」

聽到這，國安會祕書長的下巴差點掉下來。

「各位有什麼意見？」

祕書長疑聲問：「決定兩岸對撞？」

總統覺得祕書長的口氣很差，不悅地反問：「你怕了嗎？」

「幾個小時以前你不是才決定談判？」

「那是幾個小時以前。」

「會不會……，幾個小時以後你再度改變決定？」

總統重拍桌：「那也是我當總統的權力。」

祕書長狀似點頭同意，卻問：「你希望國防部怎麼配合？」

「國防部必須依照我的命令『執行』，不是『配合』。」

「好、好，你希望國防部怎麼執行你的命令？」

總統轉頭望向國防部長：「有什麼計畫？」

部長挺直胸膛：「請總統指示。」

總統覺得這是反話，冷笑幾聲道：「你們不是有十八套劇本嗎？」

「都是防衛計畫，國防部缺少遠程、境外攻擊計畫。」

總統提高音量：「我現在命令你立即擬定遠程、境外攻擊計畫。」

大家臉色都不好，總統懶得和他們計較，轉過臉看著國安局局長：「你有什麼意見？」

局長臉一轉，望著反方向，用沙啞的聲音說：「請總統指示。」

砰一聲重響，總統怒擊桌面。

祕書長勸解道：「好啦，好啦，我們這年記，這階層，這是幹什麼？有必要嗎？不都是為了國家？」講到這，祕書長停頓片刻，睜著大眼看總統：「我們都是為了國家吧？」

「你不是嗎？」

向來老沉持重的祕書長，這時乾笑幾聲：「我就幹到今天，現在，此時此刻，謝謝總統照顧，再見。」

在眾人訝異的目光中，祕書長起身便走。

總統還在怒目而視，國安局局長也站起身來，本來想講什麼，後來一個字都沒講，翻身就走。

卻不料一波未平，一波又起。國防部長起身對總統行了個舉手禮：「謝謝總統提拔，我現在請辭。」

總統喝斥：「誰准你辭職？」

部長理也不理，逕自推門而去。

目睹三個重要官員離去，總統怒火高漲，心底也猛然升起一股寒意，轉過頭看著其他人，發現每個人都躲著他的目光。

大難來時各自飛、牆倒眾人推-總統心頭閃過這兩句話，也在這時猛然憬悟，往日之所以威風八面，眾人唯他馬首是瞻，不是因為他神勇英武，而是他手中抓了權力，擁有決定他人未來的實力。一旦失去這個力量，他什麼都不是。

短暫慌亂過後，總統強自打起精神，整了整面容，對機要祕書使了個眼神。

機要祕書建議道：「他們在工作上都犯了嚴重錯誤，就算不請辭，也要為今天的變局下臺。建議總統發布新聞稿，他們自請處分辭職，總統勉為同意。」

▼下午六點 臺北，總統府

總統心情還未平復，立法院院長已帶著各黨團總召前來。雖然機要祕書說總統正在處理要務，不方便接見，但院長帶著四個總召長驅直入。

五個大立委對上一個總統，誰勝誰負還在未定之天。

服務人員才端著咖啡走進來，院長便說：「出去，不要進來。」

聽聽院長這口氣、瞧見這陣勢，總統起了警覺，似乎院長覺得自己是老大。

可能今天是所有臺灣政治人物最不客套的一天。服務人員才離開，院長一轉臉便說：「立法院下午開臨時院會，七票反對，一百零三票同意，倒閣。」

總統心裡直打鼓：「給我三天時間提交新內閣名單。」

「臨時院會還有第二個討論案-總統辭職。四票反對，四張廢票，一百零二票同意。」

總統仰起臉：「臺灣是民主國家，我是民選總統，罷免我，必須依照民主程序。」

「立法委員代表民意，院會行使的就民主程序。如果是一般狀況，你說的正確。但是今天國家處於非常狀況，非常狀況就要用非常手段。」

▼下午十一點 臺北，總統府

當門被推開，總統非常意外，陪同美國在台協會處長而來的貴賓，居然是美國國務卿！他暗自竊喜，派如此重要的大人物來臺，顯然美國願意力挺臺

灣。明早發布這新聞，必然對自己的聲望有起死回生的效果。

國務卿露出燦然的笑容，大張雙臂走過來，熱情地擁抱總統，讓人有快要窒息的感覺。

國務卿落座，總統落座，翻譯這才落座。

處長微笑不語，國務卿在座，此時沒有他講話的分。

國務卿蹺起二郎腿：「我代表美國總統向你問候。」

翻譯正要開口，總統示意免了，直接以英文溝通：「請代我向貴國總統致意，祝他健康。」

「總統要我問你，你準備怎麼辦？」

「堅持美國建國兩百多年追求自由民主的精神！」

「講清楚一點。」

「不談判，不妥協。」

這問題在飛來的路程中，國務卿想了又想，所有問題的答案都考慮過。聽到這回答，國務卿直言道：「準備採取什麼行動？」

「我們需要美國支持？」

「提供武器？」

「出兵警告並阻止中國。」

「美國為什麼要出兵和中國對抗？」

「一旦失去臺灣，美國就會失去最忠實的朋友，讓中國海軍勢力走出第二島鏈。」

「又怎樣？」

「又怎樣」的英文是「Sowhat」-就這兩個字，是美國國務卿在臺灣存

亡之際的「結論」。

「窒息封鎖」充滿想像，特別是美、臺高層反應，你可以當成看電影，哈哈一笑不予理會。不過，笑完以後，該不該冷靜想一想：如果北京真採取類似的封鎖手段呢？

縱然不派南、北封鎖艦隊，不布水雷，單單是管制人民來臺與斷絕兩岸經貿，臺灣承受得起嗎？

另外，此想定以水雷封鎖為主。之所以選擇水雷，因為所有戰爭型式之中，水雷沒有你來我往的實兵對戰，少了「你一槍、我一彈」的流血衝突，戰爭規模容易控制。再加上水雷價廉、威嚇效果佳，若我是決策者，水雷封鎖臺灣是優先考慮的手段。

至於「Sowhat」，那不是幻想。

當年臺海危機，海軍某高階將領前往華盛頓，試圖爭取某重要軍事裝備。雙方座談會，他舉盡理由說明「若臺灣無此裝備，國家安全會受到何等嚴重的影響」。

聽完他的理由，美國某高階長官就說了這兩個字。

這件事是那位學長親口告訴我的，聽得我內心欷歔不已。