或許很多台灣的朋友都會覺得大陸是個一黨專政、一黨獨大的地方，而這個政黨就是中國共產黨，我也是如此。但來大陸交流後，我才知道原來事實和我的認知存在很大反差，也希望可以將在這次參加的由台灣民主自治同盟中央委員會（台盟）所舉辦的活動中所學習的、所感觸的，透過撰寫此篇文章和島內的朋友們進行交流。

大陸，確實是一個一黨獨大的地方，但並非一黨專政，因為除中國共產黨外，還同時存在很多較小的民主政黨，比如：中國國民黨革命委員會（以下簡稱：民革）、中國民主促進會（以下簡稱：民進）、中國致公黨（以下簡稱致公黨）、九三學社，以及中國民主建國會（以下簡稱：民建）等政黨。

每個政黨所組成與針對對象都有不同，職能和分類較為明顯的，如：致公黨就是以僑民、僑眷、歸僑為主的政黨，在議會時，會為同為這樣的人群發聲，透過政黨協商的方式，影響政府政策的制定；九三學社是由科學界、學界各領域的高知識分子所組成，因為有其專業性在，因此政府在施政的過程也會找他們進行商榷，討論如何在專業領域把政策施行得更好；民建則是以一群工商界人士所組成，他們可以在工商領域給政府出言獻策，透過參政、議政的方式，為工商各層人士謀福利。

以前我一直認為中國大陸是共產黨一黨專政，確實存在不小的誤會，因為在每年3-4月份的中央兩會開會，這些政黨也都有在列席次，我們在媒體所發放的照片上，看到清一色舉手贊成議案的投票結果，其實是大家經過多輪研討、多政黨商議，最後將法條制定在大家都認同且對民眾利益最大化的結果，這也是為什麼中國這幾年的發展能夠如此迅猛，不論在各領域都有超英趕美的勢頭，因為政府的背後還有那麼一群厲害的「謀士」和「智多星」。

台盟，也是大陸非常重要的一個政黨，其成立宗旨就是要服務台灣的百姓，讓台灣百姓過上更幸福的生活，為了能夠幫助大陸政府制定更適切台灣人民的政策，台盟的入黨要求之一就是需為祖籍台灣且具有充分參政、議政熱情的台灣人才可申請。

在爭取台人應有權力之事宜上，台盟可謂是身先士卒且頗有建樹，比如：在日治時期，台盟就曾多次組織百姓抗日，走在人民前面，為爭取台灣光復做貢獻；參與台灣的228遊行運動，不論是以募資還是身體力行的方式，就是為了幫助台灣百姓爭取民主自治的權力；建議中央開設高山族（原住民）研究專班，針對台灣的原住民族進行調研，探討如何改善這些民族的生活，於是今天中南民族大學政治系內專設的高山族研究班應運而生；台盟在教育上也建議政府放寬台生赴陸升學的門檻，並積極爭取台生在陸生活的補助津貼，讓台生在陸學習獲得很大的保障；現今台北木柵動物園裡面的貓熊——「團團「和」圓圓」，也是台盟向政府建言，認為這是促成兩岸關係和諧的有利之舉，於是我們才有幸能夠在島內滿足一覽貓熊的願望；為了幫台人更好登「陸」，台盟積極響應惠台政策的制定，也協助發行相關書籍，借此幫助台人解決登陸的各項難題。

鑒於兩岸過往的歷史與現在的特殊性，大陸政府對台灣的瞭解還是有限，所以自政府一直高度重視台盟所發出的「聲音」，兩政黨共同討論出不少優惠台民的法條。台灣霧峰林家的後裔——林正亨先生也是台盟的成員，前國民黨黨主席連戰先生及其夫人也先後到訪過台盟，是故個人認為，其實大陸政府並沒有我們想像中那樣專權，而且兩黨在台灣問題上也有充分交流、互換意見，只是我們還不夠瞭解而已。

最後我想說，身為一個在大陸生活三年的學子，我在這裡看到的也不算少。可能各位對彼岸還抱持著一定恐懼感與疑慮，一開始的我也是如此，當初來大陸的時候，甚至連衣架、垃圾袋等常見的生活物資我都帶上，就怕大陸地大，需要走千百里遠才能找到店家購買，後來才知道淘寶、拼多多、美團和支付寶等軟件是多麼好用。

同樣地，我在這裡的生活也非常受到大家的照顧，不論是政府人員對我的照顧，還是同學與朋友之間的關心，都讓我感到十分溫情，相信不論是來這裡交換還是在這裡攻讀學位的台生，也都和我一樣，有著同樣的溫暖感受，也希望台灣的年輕人有機會能來大陸走走看看，用生活的方式，而不是旅遊的方式去感觸大陸不一樣的美。（小王子奧特曼/北京台生）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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