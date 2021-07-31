6月景氣，依據國發會日前公布的資料，景氣燈號出現連續第五個月的紅燈，這紅燈是代表景氣熱絡，因此我們看媒體的報導都是景氣燈號連五紅，景氣好像是一片光明的樣子。

然而，與此同時，6月景氣領先指標也連跌了五個月，累計跌幅由前一個月的1.53％擴大至5.52％，跌勢不可謂不大。更值得注意的是，領先指標於本月跌破長期趨勢100.0。景氣不是很熱絡嗎？何以領先指標會連月下跌？而且跌至99.33，落至長期趨勢以下？

景氣領先指標是由外銷訂單動向指數、股價指數、受僱員工淨進入率等七項指標綜合而成，各項指標經季節調整後，長期趨勢值為100.0，若數據是在長期趨勢以上，即使是下跌，也無需太過憂心，因為仍在長期平均水準以上，但跌破100.0，那就得注意了，這是反映景氣擴張動能極度不足，是一項嚴重警訊。

過去二十年，領先指標很少跌破100.0，一旦跌破雖非次次都出現景氣反轉，惟隨後走疲的情況不少，例如在2000年10月跌破100.0，次年迎來了網路泡沫，台灣出現了半世紀第一次經濟衰退。2008年7月又跌破了100.0，不久即出現全球金融海嘯，經濟一片慘淡。又如2011年9月又跌破100.0，次年雖未出現衰退，但經濟成長率連續九次調降，被立委譏為「九降風」，當年政府時而被諷為「保一總隊」、時而被說成「閃零政府」，此情此景，恍如昨日。

國發會向來重視這個長期趨勢，舉例來說，2018年受到美中貿易戰的影響，全球景氣降溫，11月領先指標跌破長期趨勢100.0，當時國發會認為這不但代表景氣趨緩，也是個警訊，隨後果然亮了一顆藍燈，十顆黃藍燈，景氣極為疲弱。

這次，領先指標同樣跌破100.0，由於景氣持續亮出紅燈，紅燈的熱絡沖淡了領先指標的示警，對於領先指標連跌五個月，官方樂觀的認為這是三級警戒的短期現象，未來會逐漸好轉，至於跌破長期趨勢100.0，則沒有特別說明。總體而言，官方認為隨著疫情降至二級，商業活動漸次恢復，一切都會改善。相較於昔日，本次官方樂觀多了，然而情況真是如此樂觀嗎？恐怕未必，我們有以下三點的看法：

第一、全球疫情升溫，風險升高：月前美、歐解封，各類商業活動恢復，確實有讓人樂觀的理由，但是近日變種病毒漫天蓋地而來，美、歐經濟已不似先前這麼樂觀，IHS Markit自今年年初以來持續上修全球、美國的經濟成長率，惟受疫情升溫的影響，最近一次預測（7月）卻將今年全球經濟成長由6.0調降至5.8％，並且把美國經濟成長由7.4％大幅調降至6.6％。顯見，下半年的全球經濟能否如先前這般的樂觀，不無疑問。

台灣今年以來景氣能亮出連續五個月紅燈，全是拜國際景氣之賜，如若下半年的風險升高，台灣的前景是否能如官方看得這麼樂觀，不無疑問。

第二、內需服務業回升，非短期可成：這次讓領先指標於6月跌破100.0的重要原因，是勞動市場淨進入率大幅下滑，而這自然是受疫情影響，內需服務業生意清淡，乏人問津所致，根據統計，6月失業人數月增8.1萬人創歷年同期最大增幅，失業率升至4.80％也創下金融海嘯以來最高，此外，低於正常工時的就業人口更直逼百萬人，勞動市場的嚴峻，不言可喻。

而這個嚴峻的現象是否會因為疫情由三級警戒降至二級就得以紓解？從近日的情況看來，沒有那麼樂觀，因為疫情讓人們對於逛街購物、看電影吃飯等活動仍有諸多疑慮，商業活動要在短期間內回到先前的水準，比登天還難，這也意味著服務業、就業機會的恢復，仍得再等一段時間。

第三、廠商信心恢復，仍待情勢明朗：6月領先指標裡的兩項信心面數據都出現下滑，一是製造業營業氣候測驗點，一是外銷訂單動向指數，兩者都反映出廠商對未來的看法趨於保守，看壞未來半年的廠商明顯增加，這說明歷經近期國際疫情的變化，廠商們對未來的看法已不似先前的樂觀，國際疫情若不在短期內受控制，信心面要恢復恐怕也不容易。

政府官員，尤其是負責總體經濟的官員常有一句話：「政府官員沒有悲觀的權利。」因此長期以來，總有個偏向樂觀解讀的慣性，6月的景氣報告，事實上是好、壞參半，燈號連五紅是好事，但領先指標連跌五個月是壞事，惟政府官員把這些壞事都解讀為短暫的現象，因此結論是景氣依舊熱絡。然而，這果真是短暫的現象嗎？從前述歷史數據、國際情勢研判，顯非短暫現象，若不儘速提出振興消費策略，來回應領先指標跌破長期趨勢的示警，恐為時晚矣。