拜登上台後，一直努力給中國編織一個大網，先是想聯合盟友圍毆中國。3月18日到3月19日中美阿拉斯加高層戰略對話，就是想給中國一個下馬威，然後聯合盟友一齊狠狠打擊中國，結果中國根本不吃美國這一套，狠狠硬懟了回去。

此後，美國就針對中國各種施壓，美國是使出了混身解數。然而拜登搞了半年，政治上用一無所獲來形容有能有點誇張，但要說有什麼實質性收獲，的確也乏善可陳。如果一定要說有什麼收獲，大概也只是G7峰會和北約峰會的聯合聲明中都有針對中國的主要內容。無論是G7的主成員或是北約盟國中美國的盟友，都會體現出對抗中國的明確意圖。大家都是一邊想貼著美國打打擦邊球，應付一下美國大哥，一邊想與中國展開深度合作以爭取更大利益。

其實，美國自己又何嘗不是呢？美國針對中國搞了這麼多事，但想進行中美會晤的反而是美國，而非中國。在過去的一個多月裡，美國向中國請求會晤就請求了3次，剛剛這一次才獲得中國的許可。

美國的第一次請求，是在普拜會過後不久，美國單方面聲稱，拜登願與中國領導人會晤，給果中國直接以沒有消息提供來回應。第二次美國就不敢以總統來測試了，於是就拿副國務卿雪蔓來測試。美國政府的第一次請求被中國拒絕了，外交部發言人還是以沒有消息可以發布來回應。這一次是雪蔓的第二次請求，中國終於答應了，於是雪蔓立刻準備起身訪華，這就是中美過去兩個月在外交領域的搏弈。

拜登為何如此迫切想與習進平會晤，背後是有原因的。在我看來背後原因有三個：

第一，美國經濟是快撐不住了。可能很多人會覺得誇張，因為在第一季美國GDP增長還是發達國家中最好的，但是要搞清楚這個數字是怎麼來的？本質上，美國現在所謂的復甦，是川普和拜登聯手在一年裡印了6兆美元才實現的，是撒錢撒出來的，其持續性非常值得懷疑。然而對美國來說，這核心問題是，這錢撒不下去了，因為美國通膨了。4月CPI 4.2%，5月CPI 5%，6月CPI 5.4%，逼著美國往回收流動性拉高美元指數，美聯儲繼續發錢發不動了。

面對通膨加息也不敢加，因為加息的結果是資產價格泡沫破滅。美股那麼高的價位根本承受不住。美國自己的實物資產並沒有增加。所以現在美國經濟不得不高高舉著，下面卻沒有實物支撐，能舉多久得看美國的耐力，和看美國是否能拉它國來墊背。

為何美國通膨了？原因有兩個，一是新冠讓全球生產力受損嚴重，供需關係發生了變化。二是生產力增量在中國手裡，人民幣增值和中國商品的漲價，讓美國不得不承受自己釋放流動性的後果。美國通膨不能轉嫁，不能大規模釋放流動性，全球也沒有真正廉價的商品讓美國收，那美國經濟持續增長靠什麼？實際上是沒有東西讓美國撐著，在這種情況下美國只有向中國求援，讓中國在經濟上向美國讓渡利益，否則美國接下來的路是個死胡同，會愈來愈難！

然而問題在於美國國家戰略上需要打壓中國，需要聯合盟友一齊打壓中國，現實中又需要中國讓渡利益，這不是很搞笑的矛盾嗎？面對美國的無理要求，中國當然不會讓步，這就形成了現在這種尷尬局面。然而，中國面對美國的打壓根本不在乎而且應對自如，在這種情況下，美國在戰略上心裡發虛而沒底，美國不斷求見中國領導人，就是戰略焦慮的最大表現。美國如果不取消強加給中國輸美商品的關稅，中國不可能給予美國任何實質的好處。

在戰略支撐方面，中國比美國強得多，上半年中國實現了12.7% 的 GDP 增長，這就是中國的底氣。面對中國的強硬，美國根本無可奈何，打又不能打，罰又罰不過，壓又壓不住，美國不能拿中國怎麼樣，這才是一切的根本！也就是基於這樣的原因，我認為美國不久後必然被迫取消關稅，否則它自己要承受後果而非中國。

第二，美國急須摸中國的底。拜登政府現在對中國是在非常沒底的狀態。為什麼沒底呢？因為拜登上台後中美的接觸就只是3月18日到19日那一次，結果那一次還是中國把桌子給掀了。拜登上台已半年，可以說是使出混身解數，但在中國這種猶如重錘打在了棉花上，沒啥感覺。中國經濟依然強勁，中國外交在積極推進，中國的大國影響力在快速增加，資本在加速向中國流動。總之，美國連中國的底都沒摸到。美國越是沒底就越心虛，就越想與中國接觸，這就是美國現在的心理狀態。

那對中國來說，是不是該讓美國摸底呢？一方面，中國在策略上的底是不能讓美國摸到的，因為那會在策略上受到限制。但中國在戰略上的底，不但要讓美國摸到，還要讓美國明白中國戰略底線的強硬。為什麼中國面對美國的請求剛開始不同意，後來為什麼又同意了呢？最初的不同意會晤是要讓美國人明白，美國針對中國那一套無效，中國根本不在乎，要打奉陪到底。最終同意是要通過這次會晤，向美國表達立場，讓美國放棄訛詐中國的幻想。中國要讓美國摸清中國在戰略上的底線，要讓美國不要再做無謂的挑釁。要挑釁，美國終歸要付出代價的。美國要摸底，中國要表明立場，這場會晤就來了。

第三，美國最怕不管它幹什麼，都無法在中國這裡獲得有效信息。中美之間，本質上都有一種「麻桿打狼兩頭怕」的感覺。但是這種感覺在中美之間是完全不同的。中國在戰略上對於美國是既不拒戰也不怕戰，但中國不希望自己打破和平發展的際遇與時間，所以戰略上不讓步。在保持戰略的底線下，戰術上適當保持適當忍耐與靈活。不逼到中國戰略底線的位置，中國主張大家坐下來談。

至於美國，它心裡的怕是真的害怕，因為美國的世界霸權現在已經開始衰退並走向崩塌了。美國認為只有擊敗中國才能維持其霸權，但是現在美國已經沒有實力擊敗中國，所以才出現在戰術上看起來兇狠，但在戰略上卻處於無奈的狀態。基於美國在戰略上的無奈，它現在不斷挑釁中國，但最害怕的就是對中國沒啥實際效果，甚至連一些最基本的信息都無法從中國這裡得到。

正是基於上述三個原因，才有了美國現在那種矛盾心態。美國現在心態投機到什麼程度呢？我們來看一個剛剛發生的細節，關於雪蔓訪華的消息是美方先發布的，美國的表述是副國務卿雪蔓將與中國國務委員兼外交部部長王毅會談。意思是中國超規格接待雪蔓。結果很快被中國打臉，中國7月21日對外宣布，雪蔓訪華期間將與中國外交部副部長謝峰會談，事後中國國務委員王毅將進行禮貌性會見。這也就是說中國是非常標準的對等會談，連外交部常務副部長都沒有派。至於與中國國務委員王毅的會面完全是禮貌性的。

那麼，美國為什麼要搞模糊加戲呢？就是想在盟友心目中製造出中國有求於美國的狀態，讓盟友認為中國忌憚美國，中國面對美國心虛，這樣美國就可以忽悠盟友了。中國外交部發言人答復記者時明確表示，是美國主動要求訪華，這一下子把事情的來龍去脈給搞清楚了。

雪蔓訪華，本質上沒有特別多的實際意義，雪蔓不能給出任何實質承諾，中美雙方也不可能有任何協議可以達成，她的訪問更多的只是一種試探，當然還會溝通中美雙方領導人會晤的可能性，中美博弈遠沒有到有結論的時候，這次會晤也沒有太多想像空間，只是雙方搏弈中的一次互動而已。美國現在該做的是拿出誠意，實實在在與中國合作而非投機取巧。（作者為旅美華人學者）

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