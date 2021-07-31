1000萬劑BNT疫苗達陣，對於飽受「疫苗荒」困擾的台灣來說，絕對是一個振奮人心的好消息。雖然是企業出面購買，然後捐贈給政府，但把「愛台」一詞據為己有的民進黨怎麼可能錯過這個大內宣的機會。於是蔡英文親自出面表彰執政團隊「協助」捐贈單位。不僅如此，總統府還暗示採購過程中存在對岸的政治力干擾。大陸國台辦隨即嚴厲反駁。台灣本輪疫情爆發以來，兩岸唇槍舌劍，關係每況愈下。但至少就疫苗問題而言，民進黨恐怕沒有資格說比共產黨更愛台灣。

疫情爆發伊始，大陸就主動伸出援手，不僅願意提供得到世衛組織認證的陸製疫苗，而且願意派出疫情防控專家，協助台灣抗擊疫情。即使一再熱臉貼上民進黨的冷屁股，大陸仍不改初衷。一方面，為在陸台胞和海外台胞接種大陸疫苗提供便利。據統計，截至6月30日，在大陸接種疫苗的台胞已達9.9萬人，接種劑次約17.4萬劑。洪秀柱等台灣知名人士還專程「登陸」接種大陸疫苗。另據不完全統計，截至7月初，大陸駐泰國、格魯吉亞、緬甸等國使館已協助數千名海外台胞施打陸制疫苗。

另一方面，即使民進黨拒絕大陸疫苗，北京仍不計前嫌，表態支援上海復星醫藥代理的德國BNT疫苗「服務於台灣民眾」。出面採購BNT疫苗的郭台銘也在臉書上確認此次採購本質上是商業談判，大陸當局未有任何指導或干涉。但從合約細節上看，無論是將台灣與港澳區別表述，還是出現「行政院」的字樣，很難說沒有北京的默許。國台辦主任劉結一曾經承諾：「凡是對台灣同胞有利的事情，我們都會把實事辦實、好事辦好」。實踐證明，大陸是這麼說的，也是這麼做的。換言之，共產黨是愛台灣的。

郭台銘在臉書上坦陳，從向台當局提出BNT疫苗捐贈方案，到簽署銷售協定歷時7周，「自知責任重大，阻礙重重」。既然大陸當局未加干涉，「阻礙」來自何方，也就不言自明瞭。時間軸顯示，從企業提出捐贈方案，到送件食藥署，再到蔡英文宣布正式授權，公文旅行近一個月，無怪乎大陸會說民進黨是「勉強同意」。

「勉強同意」指的是復星參與研發並擁有台灣地區代理權的BNT疫苗並非當局首選。全球疫情爆發一年多來，民進黨沉醉於「防疫模範生」的光環，無論是對外採購還是自主研發疫苗都不甚積極。結果本輪疫情爆發讓民進黨猝不及防，雖然美國和日本捐贈了一批疫苗，本土疫苗也在加緊研製，但前者杯水車薪，後者緩不救急，更不要說還存在品質上的疑慮。「疫苗荒」遲遲無法破解，民怨沸騰，民進黨支援率暴跌，蔡英文最終才不得不鬆口。

其實民進黨並非歧視BNT疫苗，而是不能接受大陸企業參與研發並擁有包括台灣在內的大中華區的總代理權。所以民進黨才會不顧商業規則，一度直接找德國原廠談判，結果當然是碰了一鼻子灰。如今兜兜轉轉，還是繞不開復星醫藥。如果民進黨能以蒼生為念，尊重通行的規則，台灣在疫情爆發前就能得到充足的BNT疫苗，那麼多人也許就不會枉死。口口聲聲「愛台灣」的民進黨終究愛的只是一己一黨之私。罵民進黨「政治防疫」甚至「草菅人命」，並不為過。

最新民調顯示，疫苗之亂讓民進黨的認同度下降15個百分點，支持者目前已不足3成。如果共產黨也加入這項民調，相信支持者會越來越多。在「愛台灣」的比賽中，民進黨最終輸給共產黨，並非不可能。（作者為大陸大學教授）

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