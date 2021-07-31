本屆奧運，中華台北代表隊選手屢屢展現精彩亮點，不論輸贏。

桌球小降林昀儒球場失利，沒有遭致任何怨懟之聲，反而讚嘆聲浪紛至沓來，連他的對手都說，林昀儒整場比賽給他的壓力非常強，他的發揮太好了，今天很慶幸能贏下來，他是一個值得尊重的對手；而媒體訪問林昀儒，請他評價樊振東，小將怯怯地說「我有資格去評價他嗎？」勝負雙方均表現出謙謙大度的君子之風。

國內網民原本也對出自宜蘭員山鄉的｢小林同學｣賦予極高的評價，後來被網友起底出曾在中國大陸受訓，教練也是大陸人後，讚美之聲就嘎然而止，而出現「林昀儒是中國練出來的」話語。反而是對岸響起了掌聲，說林昀儒有實力又謙虛，說他球品、人品都不錯，大陸前球后鄧亞萍更給予高度評價，認為他是大陸國家隊未來10年最大的威脅之一，但也祝福他有更好的發揮。

兩相比較，國內網友的氣度與眼界就顯得雞腸鳥肚。林昀儒是請了大陸教練，但那是林家自費每月給付13萬元，政府並沒給付一毛錢；而前往大陸國家隊受訓何罪之有？各國選手選擇實力較強的地區接受訓練更屬平常，如果實力好、被當地吸納更屬常事，但林昀儒沒有，最後他還是選擇為國效力，我們給他掌聲都來不及了，何須再起批評之聲？

球場是屬於爭氣的，不屬於嘔氣的，有時間、有精力給球員加加油，無須節外生枝。

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