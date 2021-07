世界衛生組織近期表示,COVAX(疫苗全球取得機制)預期在未來6至8周,可獲贈2.5億劑新冠疫苗,這對尚欠缺疫苗或根本沒有疫苗的國家,真是天大的福音。

然而「法新社」透露,全球新冠疫苗施打計畫上路8個月以來,最低收入的29國,每百人僅有1.6劑。例如非洲國家坦尚尼亞至7月24日始獲得第一批疫苗,係美國透過COVAX捐贈的上百萬劑嬌生疫苗。不過,迄今全球還有東非的蒲隆地、厄利垂亞、中美洲的海地,及北韓等竟然還沒有開始接種疫苗。

我們的國產高端疫苗已經取得「緊急使用授權」,日前也登上了國人施打疫苗的選項;而蔡總統也早已宣示要將「手臂獻給國產疫苗」,許多的民進黨立委也紛紛加碼跟進。

同時,外交部也有意將該疫苗推廣到邦交國,甚至已指示我9個駐外使館,詢問駐在國使用高端疫苗的意願,為我國推動「疫苗外交」預作準備。凡此均充分顯示民進黨政府對高端疫苗所展現的信心。

「食人一口,還人一斗」是台灣傳統俗語,「受人滴水之恩,當湧泉相報」更是我們中國人的美德。過去我們已接受日本及美國的疫苗捐贈,甚至連立陶宛都捐給台灣2萬劑AZ疫苗。現在我們也應透過COVAX平台對外捐助疫苗,同時可在援外包裝箱上和過去捐贈口罩一樣,註明Taiwan Can Help,甚至還可以貼上蔡總統接種高端疫苗的相片,再加上「我打高端,我驕傲!」(Proud to take MVC COVID-19 Vaccine!)的中英文字樣,為台灣做國際宣傳。

屆時相信受贈國家的衛生部長一定會喊出「他們的總統在打的,我們也有興趣」!再次讓台灣在世界舞台上亮相發光。

