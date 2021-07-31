世界衛生組織近期表示，COVAX（疫苗全球取得機制）預期在未來6至8周，可獲贈2.5億劑新冠疫苗，這對尚欠缺疫苗或根本沒有疫苗的國家，真是天大的福音。

然而「法新社」透露，全球新冠疫苗施打計畫上路8個月以來，最低收入的29國，每百人僅有1.6劑。例如非洲國家坦尚尼亞至7月24日始獲得第一批疫苗，係美國透過COVAX捐贈的上百萬劑嬌生疫苗。不過，迄今全球還有東非的蒲隆地、厄利垂亞、中美洲的海地，及北韓等竟然還沒有開始接種疫苗。

我們的國產高端疫苗已經取得「緊急使用授權」，日前也登上了國人施打疫苗的選項；而蔡總統也早已宣示要將「手臂獻給國產疫苗」，許多的民進黨立委也紛紛加碼跟進。

同時，外交部也有意將該疫苗推廣到邦交國，甚至已指示我9個駐外使館，詢問駐在國使用高端疫苗的意願，為我國推動「疫苗外交」預作準備。凡此均充分顯示民進黨政府對高端疫苗所展現的信心。

「食人一口，還人一斗」是台灣傳統俗語，「受人滴水之恩，當湧泉相報」更是我們中國人的美德。過去我們已接受日本及美國的疫苗捐贈，甚至連立陶宛都捐給台灣2萬劑AZ疫苗。現在我們也應透過COVAX平台對外捐助疫苗，同時可在援外包裝箱上和過去捐贈口罩一樣，註明Taiwan Can Help，甚至還可以貼上蔡總統接種高端疫苗的相片，再加上「我打高端，我驕傲！」(Proud to take MVC COVID-19 Vaccine!)的中英文字樣，為台灣做國際宣傳。

屆時相信受贈國家的衛生部長一定會喊出「他們的總統在打的，我們也有興趣」！再次讓台灣在世界舞台上亮相發光。

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