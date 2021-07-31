東京奧運如火如荼的展開，台灣選手表現傑出，賽事尚未結束就已經打破過去奪牌數量及種類紀錄，選手在奧運舞台上的好表現，總是能鼓舞台灣人心。

台灣選手在東京戰得激烈，國內的口水戰一樣精采，尤其台灣「桌球神童」林昀儒，在這次東奧舞台上發光發熱，「小林同學」名號一夕竄紅，隨後立刻有媒體以「土生土長的宜蘭囝仔」大大吹捧，但同時林昀儒曾自費聘請陸籍教練、參與中國聯賽、海南移地訓練的背景一一揭露後，竟引起「是誰培養小林同學」的爭議，也逼得林爸爸要在深夜發文點名，而隨後更有綠媒紛紛以斗大的「沒有中國！林昀儒10大貴人」大肆報導，阿Q心態展露無遺！

事實不會因為扭曲而改變，正如林爸爸所言，站上奧運舞台絕非一人之力，但也不是「只有」所謂的10大貴人才有貢獻，就算綠媒要忽視這段訓練過程，但也無法否認林昀儒在移地訓練期間獲得大陸官方的協助接種新冠肺炎疫苗，更何況他本人也在微博發文明確表示感謝國際乒聯和中國乒協的協助，獲得寶貴經驗並「讓我在這一個多月的時間裡享受到大家庭的溫暖」！反觀民進黨政府，竟還有東奧選手尚未完整接種兩劑疫苗，導致選手返國防疫計畫不同的荒唐情事，兩相對照、高下立判！

林昀儒獲得體育署「黃金計畫」的專案訓練補助是事實，參與高強度的中國桌球超級聯賽、移地交流訓練也是事實，為何非要用政治口水、意識形態來抹煞這個過程？為何不能以「兩岸合作的最佳體現」來正向看待這個過程？意識形態及政治口水，不會是選手最堅強的後盾，誰有貢獻，或許只有選手冷暖自知、點滴心頭！

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