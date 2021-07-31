「美國將以實力地位出發，與中國對話。」美國官方的這句話，在今年3月18日阿拉斯加會談時被中方代表楊潔篪硬生生地懟了回去：「你們美國沒有資格說以實力地位出發與中國對話，中國人不吃這一套。」未料在美國副國務卿雪蔓赴華訪問前，美國國務院發言人又說了同樣的話。看來，除了美國的姿態倨傲外，美國人還真的以為他們的實力高人一等，遠遠超過對手。真讓人不能不為美國悲哀。

美國最大的悲哀有三：一、不知自己的綜合實力早已弱化，高估了自己；二、不知對手中國的潛力多麼深厚，低估了對方；三、錯估了全球國際社會對她的印象與評價，國力相當或接近者未必尊美國為老大，國力不如美國者雖多畏但卻鄙之。中國外交部副部長謝鋒在天津會談時當面對雪蔓批評美國：「壞事做絕，還想好處占盡，天下哪有這樣的道理？」只有直言逆耳，相信美國根本聽不進去。

無人否認，美國曾是（上個世紀下半葉）全球首席霸權。美國1776年建國，從一開始13州的80多萬平方公里，才兩百多年，就擴張到了937萬平方公里總共50州的強國，憑的究竟是什麼？歸納出五種實力：一、惡實力。殺戮印地安人掠奪土地，近乎滅族；進口黑奴剝削勞力。土地與勞力作為農業社會最主要的生產要素，接近無價無償取得，是美國發跡的第一桶金。二、軟實力。美國建國初期的一批政治人物，通過獨立宣言與制憲為美國的三權分立政經體制奠定了良好基礎，歷兩百餘年運行無礙，還成了二戰後吸引全球人才匯聚的法寶。三、硬實力。美國前總統卡特說，「美國是世界上最好戰的國家，建國200多年只有16年沒打仗。」美國軍力世界第一不說，其軍費往往超過全球所有其他國家之總和，靠拳頭占盡天下便宜。四、陰實力。主要是指通過情報、竊聽及各種黑暗手段在各國搞破壞、顛覆、和平演變或政變，一切當然為美國利益服務。最後，是五、虛實力。美國擁有全球獨占性的印鈔權，靠印鈔票套取全球資源。五大實力有其一或其二即是以稱霸全球，何況五者俱全。

上世紀70年代後，除第一種惡實力時過境遷外，餘四種實力具備，且均臻於高峰，美成全球唯一超級強權實乃事有必至。唯時移勢易，進入新世紀後，一方面中國持續快速崛起，國力國勢都在朝中國3000年歷史的盛世回歸，單就GDP而言，無需10年即可超過美國重返世界第一，其餘工業、科技、軍事、太空等領域亦均力追美國，其中少數甚至於出現反超；另一方面，美國的軟實力，政經社體制的運作已破綻頻出；硬實力欺負小國尚可，若想與中、俄硬拚恐已無絕對勝算；陰實力則逐漸大白與天下，連盟國領導人都被竊聽，如何再取信於天下，美國偽善的道德面貌早被無情地揭露；最後最厲害的虛實力，美元霸權，也正開始面對全球去美元化的挑戰，其中又以中國主導的數位人民幣最具威脅。

「我們將以實力地位出發與中國對話」，真不知美國講這個話的底氣從何而來。僅就「知己知彼」的兵法而言，中美博弈之終局，勝負已見。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）