東京奧運如火如荼，兩岸健兒捷報頻傳，可喜可賀。然而，美中不足的是，作為全球最受矚目的體育盛會，奧運會與政治攻防總是難解難分，在兩岸關係跌入谷底的當下更是如此。

自本屆奧運會開幕以來，圍繞「中華台北」代表團的名稱，兩岸展開了新一輪的纏鬥。民進黨和綠媒自然不放過任何一個為「台灣」正名的機會，但義正嚴詞的背後卻是滿滿的政治算計，並以犧牲台灣選手的利益為代價。其實，民進黨棄之如敝履的「中華台北」來之不易，值得台灣好好珍惜。

自民進黨再次上台以來，雖然還是不敢明火執仗搞法理台獨，但「去中國化」的小動作接連不斷，美其名曰為「台灣」正名。綠營團體早就看「中華台北」不爽，於2018年發起了「奧運正名公投」，主張以「台灣」身分參加東京奧運會。民進黨見獵心喜，蔡政府半推半就，結果公投遭遇滑鐵盧。

這回日本NHK播音員在東京奧運會開幕式上直呼「台灣代表隊」，綠營上下歡呼雀躍，民進黨政府感激涕零，彷彿正名公投扳回一城。殊不知，「台灣」云云只是日本人的口惠，「中華台北」的名牌、會旗和會徽一樣不少。「中華台北」這一奧運模式行之經年，台灣儘管對此不滿意，卻是在特定時空下能夠爭取到的最好結果了，否則台灣選手將淪為奧運棄兒。在2008年北京奧運會之前，大陸長期用「中國台北」而非「中華台北」來稱呼台灣的運動隊，形成「一個Chinese Taipei，各自表述」的局面。

北京奧運會開幕前夕，堅持「九二共識」的馬政府上台，大陸遂投桃報李，開始改用「中華台北」，與台灣的官方用語保持一致，以區隔「中國香港」（Hong Kong China）。這是對台灣明顯的善意與尊重。可惜，2016年蔡政府上台後拋棄了「九二共識」，大陸從2017年起重新回到「中國台北」的措辭。「中華台北」與「中國台北」一字之差，卻堪稱兩岸關係的晴雨錶。

民進黨「去中國化」玩過頭，只顧打自己的政治算盤，不考慮台灣參與國際社會的現實與對岸觀感，結果在國際舞台上處處遭遇「被中國化」。曾幾何時，實質上的「一中一台」在國際消費市場上大行其道，輿論心照不宣，大陸也似乎眼睜眼閉。但從2018年開始，全球航空業者在北京三令五申之下紛紛改以「中國台灣」、「中國台灣地區」、「中國台北」等標注台灣或者至少將台灣「去國家化」。在外交領域，台灣在所有非邦交國的辦事處一度都不得使用「中華（民國）」或者「台灣」之名，只能掛「台北」字樣。近來民進黨政府大內宣駐立陶宛台灣代表處是首個在大陸的邦交國使用「台灣」二字的代表處，但如同Chinese Taipei一樣，代表處名稱中的Taiwanese也很值得玩味。

相比在其他領域堅決的反「正名」行動，大陸除了在自家媒體自說自話「中國台北」，並沒有倚仗實力地位要求重新審議台灣參與奧運會的名義，更沒有在奧運賽場用「中國台北」強行替換「中華台北」的正式名牌。如果民進黨當局和綠營不珍惜得之不易的「中華台北」，繼續做正名「台灣」的美夢，屆時很可能賠了夫人又折兵，連「中華台北」都保不住！