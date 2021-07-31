蔡英文總統表示，疫苗的緊急授權將依國際標準嚴格審查。國際間對疫苗的研發，必須做完第三期臨床試驗，但新冠病毒的研發，因急需疫苗，歐美及世界衛生組織遂採行第三期期中試驗。台灣則偷工減料，於第二期小規模臨床試驗期中解盲結果，以不公開、不錄影、黑箱作業方式緊急授權，硬幹到底。所謂以國際標準嚴格審查，是一片謊言。

依美國FDA公告新冠疫苗申請緊急授權同意標準，申請廠商須提供臨床試驗第三期得出的有效性和安全性科學數據，始能據以審查核可。BNT疫苗有4.4萬人第三期臨床試驗受試者數據，莫德納有3萬人、嬌生約4.4萬人、AZ2.4萬人，有此相當規模的第三期臨床試驗。美國FDA和歐盟和世衛組織始同意認可。

新一代疫苗Novavax與高端疫苗同，採用蛋白質次單位技術，招募29960人受試者，進行第三期臨床試驗，2/3受試者接種2劑疫苗，1/3受試者注射安慰劑，結果顯示有77人染疫，63人為安慰組，14人為疫苗組，疫苗對有症狀感染的保護力達90.4%，且疫苗組的14名患者均為輕症，對中度至嚴重症狀的保護力達100%，對年長及高危險族群，其保護力為91%，對英國、巴西、南非和印度變種病毒株有93%保護力。

國際是這種規模在進行第三期完整的臨床試驗，也驗證對變種病毒株的保護力，但高端疫苗卻以橋接免疫緊急授權，自認數據很漂亮，這猶如某人拳腳比畫二招，架式不錯，就認為他武功高強。陳培哲院士以他的專業和良知，也直指「這是沒有用的數據，我連看也不想看」。這種疫苗竟要打入國人體內，草菅人命莫過如此。

至於緊急授權採用免疫橋接方式佐證，美國FDA已明白表示，美國目前不接受以「免疫橋接」替代三期臨床試驗。

綜上分析，高端疫苗如申請美國FDA緊急授權認可，似不可能獲認同；若要申請歐盟及世界衛生組織的認可，則因高端疫苗是鎖定武漢病毒株，現在需要的是第二代對抗變異的病毒株，何況Novavax如此大規模又完整的完成第三期臨床試驗，屬第二代可抑制其他病毒株的疫苗，高端如提出申請，會被認可嗎？

然則，國際間對疫苗的可否使用，均提交世界衛生組織認可，為開拓市場也送歐盟和美國認證。歐盟實施的疫苗護照，鎖定獲有歐盟和世界衛生組織認可的疫苗注射者，始能通關入境。故高端疫苗公司必須向美國、歐盟和世界衛生組織提出申請，政府必須責其復行，否則讓國人施打未被WHO認可的疫苗，將構成蓄意逼國人當白老鼠的罪名，而陷國人日後不能入境他國，將是一個大笑話，外交部不察，竟已推動疫苗外交，更是笑柄。台灣淪落如此，令人悲哀。

（作者為前農委會主委）