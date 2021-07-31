有網友指出，自己曾打過莫德那，第二劑時仍被預設三種疫苗全選。(圖翻攝自PTT)

「疫苗意願登記與預約系統」重新開放，新增高端疫苗選項。儘管中央流行疫情指揮中心尚未開放混打，但已接種第1劑莫德納的民眾若要預約第2劑疫苗，卻被系統預先設定「勾選高端」，若不主動取消，就會莫名被視為同意施打。政府護航高端已是無所不用其極。

疫苗登記系統自7月27日重新開放後，指揮中心31日宣稱，全國有1169萬人登記意願，共85.3萬人願接種高端。然而，撇開其中15.4萬人非高端不打，其餘69.9萬人，是「願意打高端」，還是「被願意打高端」？

目前台灣已有285萬人接種第1劑莫德納，扣除造冊對象，多數人都得自行上網預約第2劑。但如今卻被發現，意願登記系統卻逕自預先勾選高端、AZ，除非主動取消，否則都會被視為同意施打，莫名成為政府宣傳「高端意願登記暴衝」的工具。

問題是，台灣有開放混打政策了嗎？即便部分國家已開放打完AZ第1劑之後可以混打莫德納或BNT，但請問高端有完成混打臨床試驗了嗎？如果沒有，指揮中心憑什麼擅自讓高端列入混打選項？

從宣傳角度來看，85.3萬人願打高端，占總數的7.2%；跟15.4萬人願打高端，只占總數的1.3%，哪個數字對高端有利？所以，指揮中心利用系統動手腳，其目的，恐是涉嫌為特定疫苗製造聲勢，藉此讓更多人產生從眾心理，誤以為「反正大家都打，我打也沒關係」。

問題是，台灣人到底是欠疫苗廠什麼，讓政府如此千方百計、機關算盡，以如此做帳的方式引導選擇高端？當立委監督疫苗採購，被陳時中說是居心叵測；質疑高端缺乏科學實證，又被說是唱衰國家。但，到底是誰不希望台灣人高興，又是誰居心叵測，相信國人心中都有一把尺。