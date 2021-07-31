無論是個人或家庭都要量入為出，不可寅吃卯糧，這個道理在國家社會同樣適用，所以各國都重視財政紀律，年度預算赤字不可過大，累計公共債務也須在可控範圍之內，不可恣意揮霍，累積龐大債務，以免在面臨巨大危機時無法應對。70年來，我國一貫力行穩健的財政政策，盡量將政府債務維持在最低標準，但近兩年蘇內閣不重視財政紀律，平均赤字由GDP的0.1%飆升到1.6%，即將達到舉債上限，朝野不能坐視蘇內閣揮霍無度。

把舉債上限當尚方寶劍

冷戰時代台灣兵力維持在80萬到60萬之間，軍備負擔沉重，但政府財政收支基本上都能保持平衡。蔣經國傾力投入「十大建設」，但他辭世後的1990年，政府累計債務才1500多億元，不到年度經濟生產的4%。李登輝時代大幅舉債推動「六年國建」，政府累計債務大增，因而引發各界關注，遂檢討刪減計畫內容，1996年並通過《公共債務法》控管國家債務，宣示在2001年之前達成預算平衡，果然提早兩年達成目標，累計債務也控制在1.4兆元。

2000年之後，社會福利支出快速增加，預算赤字和舉債規模越來越大，在陳水扁政府被輪替前的2007年，公共債務已經來到3.7兆元、GDP的32.1%；而且政府編列預算時的關注焦點，已經不是在設法減少債務，而是思考如何在《公共債務法》的規範上限（中央為3年平均GDP的40.6%）內，繼續增加支出預算來迎合地方和選民。過去特別預算頂多就是幾百億元，但近年來動輒數千億元；今年5月通過的《新冠肺炎紓困特別預算修正案》，將特別預算原案從4200億元大舉提高到8400億元，還沾沾自喜宣稱中央還有1.7兆元的舉債空間，彷彿只要不將法定舉債空間完全用光，就可以漫無限制地繼續舉債。

這種「只要未達上限，就可任意舉債」的心態，和政府舉債的原意背道而馳。政府可以舉債施政，是因景氣不佳時，稅收下滑但支出卻反向增加，所以用舉債來融通赤字；但其前提是在當景氣恢復稅收增加時，可以用盈餘來消弭先前的赤字，長期間得以保持收支平衡。但今天政府的財政心態卻非如此，在景氣恢復財政應可有盈餘時，卻不負責任地恣意擴張支出，讓預算赤字和累計債務持續擴大，令巨額公共債務成為常態。

一般評論公共債務問題時，總認為台灣公共債務比例低於國際，仍有舉債空間，其實似是而非。台灣和新加坡過去都是維持財政平衡的模範生，目前新加坡還是如此，台灣卻每下愈況，還反將法定舉債上限奉為尚方寶劍，是一種不長進的墮落行為。歐美日等先進國債務比例確實更高，但台灣不是歐美日，發行的貨幣不是國際通貨，無法像他們在急迫時可以印錢救急。我國當前國際地位特殊，緊急時不可能獲得國際機構支援，也絕難得到其他國家援助。因此，維持平衡的財政狀態，讓國家面對危機時都得以用人民願意購買的債券來進行融通，是極為重要的。

政府的遠見落入後段班

2008年全球金融海嘯時，政府不得不以巨額預算赤字應對，2009年預算赤字高達4392億元、GDP的3.4%，超過歐盟警戒值3.0%。但隨後即努力消除，到馬政府最後兩年（2015～2016），預算赤字已降到平均350億元，僅占GDP的0.2%。接續的蔡政府在前3年（2017～2019）維持了良好的財政紀律，平均赤字只有461億元新台幣、GDP的0.1%。但這兩年（2020～2021）卻如同脫韁野馬，赤字分別飆升到2781億和3640億元，平均占GDP的1.6%。

今年赤字雖未超過2009年金融海嘯，但次年危機就獲得控制，當下卻面臨變種病毒隨時可能爆發，極可能需要更大規模的紓困和防疫支出，加上兩岸對抗持續升高，必須增加對美軍事採購，及先進武器的研發與自製，少子化是國安威脅，需進一步提高對嬰幼兒的生養補貼，老齡人口增加，也需投入更多經費照護，1.7兆元舉債空間即將用光，勢必留下沒有舉債空間的爛攤子給下屆政府。

蔡政府三番兩次自吹自擂目前為「台灣經濟最好的時候」，卻讓公共債務急遽增加，面對嚴峻的政治、經濟、能源、氣候和病毒風險，應對危機的韌性卻急遽流失，世界經濟論壇評定「政府的遠見」，在141個國家中排名79，落入全球後段班，這個沒有遠見的政府，下次選舉不該被輪替掉嗎？