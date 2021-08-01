毛澤東仿照蔣介石率黃埔學生軍敉平廣州商團事件的先例，曾於民16年(1927)5月，派農講所武裝學員200人，鎮壓了地主民團和紅槍會。仝月國軍第14師夏斗寅師長，率部進逼武漢左派黨中央時，第七屆農講所全體學員奉命改編為武漢中央獨立師第二團第三營，在葉挺、惲代英指揮下，參與武漢方面軍逼退了夏斗寅。

故農講所也是毛澤東開始練兵，以及接觸軍事作戰的起始點。後來國民黨武漢中央汪精衛主席，發現共產國際直接操蹤共黨活動，始斷然採取分共政策，促使了國民黨內三個黨中央，即西山會議派黨中央，南京蔣介石為主的黨中央及武漢汪精衛為首的黨中央，統一起來成為一個反共的國民黨。這才是國民黨和共產黨兩個黨，在中國大地上正式以武力對壘的起步。

是時整個中國社會，仍是轉型中的龐大農業社會。農業社會政權的轉換，並沒有商業社會中，用點人頭選票方式的和平選舉機制，祇能用打破人頭、成王敗寇的血腥對決方式進行。故國共兩黨這種血腥對壘，實無可避免。在國共兩黨合作時期的北伐中，何鍵是國軍第八軍第一師師長，是最早率軍攻取長沙的先鋒，因戰功彪柄而晉昇為第35軍軍長。

但其時湖南省的農民運動亦正熱烈展開，據稱何鏈居住在鄉間的岳父大人(亦有說係其父者)，被農運人士指為土豪劣紳，竟被捉來載紙帽遊街示眾。這裡似乎頗有文化大革命的影子。何鍵在前線賣命殺敵，家中大人卻在後方受盡羞辱，何鍵會變成一個強硬右派，自不離奇。故何鍵後來在主湘期間，反共不遺餘力。毛澤東的夫人楊開慧，即為何鍵處決。

國民黨稱共黨為「共匪」，共黨則稱以蔣介石為首的國民黨為「蔣匪」。匪來匪去，今之中國人乃全部變成了「匪徒」的後代！實際情形是，一方主張公有制的共產制度，另一方反對而已。兩黨正式武力對決以後的故事，從共黨廣州起義，八一南昌起義，蔣氏的江西五次圍攻，共黨長征至延安，張學良主導西安事變，逼迫蔣介石再度聯共抗日，抗日勝利後國共兩黨再度對決，國府被迫撤守台灣，韓戰的發生使海峽兩岸成對峙之局。

隔海對峙以後，雖大陸和台灣兩造土地面積大小懸殊，環境有異，但還是足以使這兩位中國現代史中有代表性的政治英雄，各有一個可以完全自由揮灑的場所。毛氏以鬥爭為綱，從三反五反，大鳴大放，反右，一直到民50年(1961)間的大躍進及人民公社，毛澤東充份發揮了他的才華與理想。蔣介石在台灣，則反毛氏之道而行，用溫和手段搞土地改革，實現孫中山所提「耕者有其田」的理想。

接著就直接推動鄧小平所說的市場經濟，開拓外銷市場，使台灣的經濟崛起，比大陸的崛起，正好早了30年。從這件事情上看，蔣介石的確比較像生意人，有機會就先想到如何賺錢。毛澤東呢，的確比較像來自農村，而且是自認長久被人欺壓一個農夫，心中滿懷不滿。從清算鬥爭，三反五反，再到反右，把他認為的所有階級敵人，鬥個精光。然後要和天鬥，和地鬥，就來個大躍進，再來個人民公社。大躍進及人民公社實在搞不下去，毛氏或認為其原因必來自中國的古老文化，於是又大鬥古人，發起了文化大革命。（待續）