21世紀的中美之戰，不會是傳統戰爭形式的重覆，那種雙方短兵相接的戰鬥方式，它不符合未來中美之戰的作戰要求，它將是第四度空間的戰爭，接戰雙方都是高來高去的施展拳腳，地面上除了爆炸聲，供給人們視覺呈現的，就是一片狼藉。

下面提出的戰爭因素與戰爭準備，基於雙方不能輸的必勝要求，乃決定了逵至戰爭目的的手段與方式。它是中美雙方共同的選擇，共構了這一戰爭模式，帶給人類嶄新的視覺景觀與結果。

中美之戰的最重要決定因素，美國認為其霸權已被中國逼到瀕臨崩潰邊緣，打壓中國的手段已至黔驢技窮，除一戰之外別無選擇。中國雖說沒有取代美國稱霸之心，但也不願忍受美國一而再，再而三的打壓與凌虐，兩者都積怨極深，以致爆發戰爭的機率極高，而且求勝的意志也極高

按照傳統的作戰模式，雙方開戰之後，先是短兵相接，按勝負與折損，增援或轉移陣地，然後再次決戰，以定生死。但中美之戰的不同在於，雙方都必須爭取最後的勝數，一個是保住既往的世界霸權，一個是收復固有的國土台灣，這便決定了此戰的戰爭形式，既是開戰也是決戰的形式，那麼什麼是此戰的決戰形式呢？因為傳統的戰爭手段無法取勝對方，唯一的選項便是核子大戰，這正是季辛吉先生聲嘶力竭，吶喊呼籲，苦心企圖阻止中美之戰的原因。有衛星的導航，原子彈的載具火箭才能準確無誤的到達指定目標實施爆炸，達到摧毀消滅的目的。

構成現代戰爭的一個重要因素，那便是衛星導航，它是航空器與運載飛行器具的眼睛與手腳，有了它才有現代戰爭的第四度空間，中美都是衛星大國，才能構成第四度空間的戰爭對手。戰爭的勝負決定，不是核子武器的存量，而是導航衛星的存廢，雙方從開戰之始，即集中全力摧毀對方的導航設施，誰能先下手，誰的手段能做到穩狠準，便會搶到機先及贏面。

美國近期藉軍用飛機降落台北松山機場，挑戰中國的主權，這等於是向中國下戰書，要與中國開戰。別以為中美天津會談，乃美國放棄武力脅迫的徵兆，也可能是為了鬆懈中國的警惕，故意作出的姿態，對台灣而言，中美之戰決非佳音而是惡兆，美國的原子彈祇能摧毀中國的城市，毀不了中國的戰鬥力，那時候登陸台灣的中國軍人心態，很難令人琢磨，希望不會造成浩劫。

中美一旦戰爭爆發，雙方必盡全力，這正是季辛吉先生所最擔心的。這可是日本人最感興趣最為期待的埸景，因其亡中國之心從未稍歇，那麼作為中國的戰略選擇會是什麼呢？在與對手進行戰爭的同時，必先予日本以毀滅性的打擊，否則將為子孫留下無窮後患。

此外也可以從中美雙方備戰的準備看出端倪，中國軍方若干年前，曾集中精力發展超聲速運載飛行器，成功後緊接著便是打衛星技術，第一次便以直接命中一擊成功，之後的致盲燒燬等技術，相繼見諸媒體報導，美國方面也不遑多讓，也曾報導連連，可見此四度空間的戰爭，深受雙方的重視與期許。作為未來可能被捲入的受害者台灣社會，應唯恐避之不及，千萬別存幻想，拜託某些期待的先生女士們。（作者為陳大權，現居美國紐約州）