2015年5月中國大陸宣布《中國製造2025計畫》，這才引發美國朝野對大陸疑懼？才有美中貿易爭議？真的是這樣嗎？回顧1999年美國柯林頓總統入侵南斯拉夫，誤炸中國大使館？應已開啟遏止中國崛起端倪；2001年小布希總統上任，當年發生911恐怖襲擊事件，藉口入侵阿富汗，2003年3月又謊稱「伊位克」隱藏大規模生化武器，以此為藉口入侵伊拉克；此時國際上有許多事務需要中國配合，美國只好暫停打壓中國。

1760年英國開啟工業革命，以機器代替手工，引領世界進入工業化社會；英國雄霸世界直至1945年二戰結束；英國擁有大量殖民地，掠奪了數不盡的財富，但是絕對比不上後繼者美國；英國雖掠奪財富，但英國多少也給一些地區留下社會文明和制度，可是美國呢？第二次世界大戰後，雖然美國沒有強行將一些國家變成自己的殖民地，但是它通過經濟殖民和政治操控，掠奪的財富是無法計算的。

美國依靠美元、美軍與美國價值觀從全世界收割財富與吸納人才，壯大美國本身，削弱他國實力；1947年布列頓森林體系後，美元成為國際貨幣，其後美國利用美元霸權，讓美元不斷貶值，掠奪世界財富；體系開始時35美元可買1盎司黃金，而現在2021年7月要用約1630美元才買得到，也就是說美元貶值了近98％，而這些損失絕大部分都被世界各國人民承擔；1985年9月廣場協議，美國聯合五個已開發國家干預外匯市場，使美元大幅貶值，掠奪了日本財富，解決美國對日巨額貿易赤字，讓日本失落了三十年。美國利用美元霸權，不斷的升息、降息、製造經濟危機，掠奪世界人民財富；1998年又導致東南亞經濟風暴，讓東南亞各國的元氣大傷。

2008年美國所引發的全球金融風暴後，中國與世界各國啟動「貨幣互換協議」與「一帶一路計畫」，改變了世界以往使用美元交易資源或資產方式；中國以美元折算，向第三世界國家提供工業製品和基礎設施，交易國也以美元折算，提供本國優質資產的期權；雙方僅是使用美元計價，實際上美元並沒有流動；例如：在伊拉克，中國對基建和產品以美元折算，伊拉克基建收益或者其他資產的期權抵押以美元折算交易，這中間僅是物資的流動，美國無法在其中以美元收割任何收益；當美國收割他國資產時，中國就和美國一起低價收購，對美國來說，回到手裡的只有美元而非財富。更何況今天中國已是世界第二大經濟體，已要求與美國平起平坐，正在挑戰美國的霸權地位，更讓美國如芒刺在背。

美國前總統川普除了能拉攏加拿大、日本、以色列、澳洲外，實際上是與全世界為敵；拜登總統雖努力修補與歐盟關係，但歐盟頭號戰略對手是俄國，並非中國，美國想聯手俄國，等於背棄歐洲盟友；2021年6月13日G7第42次峰會閉幕，對中國的態度有所分歧；美國、英國、加拿大主張對中國採取強硬路線，而與會的歐洲國家則沒有太大的興趣，已不願成為美國維護自身霸權工具。上世紀70年代，G7國家GDP占全球的70％左右，現在只有40％左右。

中國大陸在2021年3月公布的「十四五」規劃中，列出對「國家安全和全面發展」至關重要的七個戰略領域，包括人工智慧、量子計算、積體電路等，將科技進步提升到國家安全高度；以「科技自立自強」作為國家發展戰略，要加快建設科技強國，今後五年研發支出，將以每年7％以上速度成長；美中爭霸，深知勝負關鍵在科技競爭，彼此均設法保障其尖端科技產業供應鏈安全，尋求新的產品供應國，此時台灣產業又將何去何從？

綜上所述，美中相爭已是必然，短期內不可能休止，目前是勝負未明，廠商會以產業供應鏈安全，台灣地緣位置，思考產業何去何從？因為他們心知肚明，在美中之間的任何選擇都有利有弊，產業經營者自會有所考量並趨吉避凶。此時產業最需要的就是，政府執政團隊要避免不合理的干預，才能讓廠商有更大的彈性，做出最好的決策，在兩難中找到生存之道。