日本首相菅義偉談到台海情勢時表示，「為了保護日本的利益，將藉由日美同盟的遏止力，並與東南亞國家協會（ASEAN）志同道合國家合作進行應對」。事實上日本早在美國國防部長奧斯汀訪問東南亞之前，就已經超前部署，積極推動與新加坡、菲律賓、越南等國的外交與軍事合作，7月中日本自衛隊與菲律賓空軍首度舉行聯合演習；8月日本防衛大臣岸信夫將訪問越南。

日本、台灣、新加坡、菲律賓、越南位處「東海－台海－南海」區域，是印度太平洋區域的「迴路」，區域情勢影響各國繁榮與發展，也等同於日本的安全利益範圍。日本試圖打造出「東海－台海－南海」集體安全網絡，確保此區域安全與穩定，當然包括共同維護台海和平在內。

由於印太區缺乏如同北約集體安全合作機制，也沒有一個能夠協調安全合作的多邊機制，即便是東協國防、外交部長會議也都只是一個對話平台，集體安全防衛功能相當薄弱。但是只要這些有抵抗他國威脅需求，就有美日同盟保護傘的需求，也許能成為一股集體嚇阻勢力。

建立盟國網絡是美國的競爭優勢，取決於結盟的可能性，新加坡、菲律賓、越南主張多元外交關係，多少對美國有著不信任的感受。日本與菲律賓與越南的戰略合作越趨熱絡，是否有助於提升印太戰略大聯盟的影響力，值得觀察。

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