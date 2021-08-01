英國女王號航母打擊群進入南海後，逕向日本航行，選擇日本作為停泊港很有歷史意涵，足見是西方最善於謀略的國家。

1870年普法戰爭之後，歐陸整體形勢得到均衡，是英國比較滿意的狀況。唯一的變數是帝俄，如果帝俄進入歐陸，必然打破均衡，必須讓帝俄遠離歐陸。

帝俄相信歐亞大陸是俄國的未來，開始向遠東地區發展，從廣袤的西伯利亞一直到東北。如果帝俄一路南下，將傷害英國在華利益。1903年，英國和日本簽訂「英日同盟」，給了日本與帝俄作戰的底氣。1904年的日俄戰爭、1905年的日俄海戰擊潰帝俄海軍，擋住了帝俄南下擴張的腳步；英國同時穩住了歐洲大陸與中國大陸的情勢，如果沒有超凡獨特的謀略是做不到的。

此次英國航母駐日，應該視之為第二次英日同盟，只不過這次圍堵對象不是帝俄而是中國。英國藉由第一次英日同盟，鼓動崛起中的日本向帝俄作戰並一舉擊敗之，成為世界列強之一。這次英國來日的政治目標不言可喻，以實質的艦隊進駐日本，有央格魯撒克遜的擔保之意。

至於這個擔保信用狀能不能兌現，看看女王號航母打擊群是否進入中國在南海島嶼12海里之內就知道了。要兌現擔保信用狀的前提必須是本金的120%，意思是如果英國賠了「女王艦隊」，至少還得有「公爵艦隊」擔保才行。這是每個資本主義國家都會算的一本戰爭帳，英國國力還能行嗎？

英國犯得著在南海砸下女王號的英名嗎？若不會的話，那麼女王號航母打擊群最多就是沿著12海里外走，避免被中國艦隊羞辱。若此，英美的擔保也未免太廉價，廉價得連日本都不會相信。

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