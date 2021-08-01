東奧場上中華隊選手跟大陸隊對戰，精彩絕倫，無論輸贏，選手們都還是很有禮貌的互敬一番。但國內輿論場上卻「內戰」不止，要求以「台灣隊」為名，這些蹭熱度的人，不但對選手沒有幫助，反而可能讓他們失去戰場。

體育選手最重要的是「戰場」，如果失去了戰場，技能與體能再好，最終只能夢一場。國際現實大家都很清楚，台灣是小國，在大陸的讓步、國際妥協之下，台灣選手才能取得參賽的權利，如果硬是要正名為「台灣隊」，最終可能淪為像世界衛生大會一樣，連門票都拿不到。

這是現實，不必哀怨，台灣政客怎麼罵死中國，中國不讓就是不讓，我們需要的是保有戰場，不是跟大陸拚政治輸贏。就像台灣想跟大陸拚奪牌多寡，那不是不自量力，而是犯了大頭症。

所以，不必搞奧運正名，自己稱「台灣隊」就好，日本願意助陣也很好，就不要去攪亂這塊體育戰場，保留一塊淨土，讓中華奧運選手有機會展現實力與各國選手比賽，也讓大家可以安心觀看選手們的競技。

搞正名是自掘墳墓，也斷了選手的出路，當大家無法為自己的選手吶喊加油時，「正名」意義何在？

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