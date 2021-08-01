羽球國手王齊麟、李洋組羽球男雙金牌戰，以直落二擊敗中國大陸強敵「雙塔」，獲得台灣史上羽球首面金牌，舉國歡騰，尤其看到中華台北的旗幟再度在奧運會場冉冉升起、耳際也再度迴盪國旗歌的旋律。

總統於第一時間在臉書直呼「台灣來的聖筊！恭喜！」網友在底下呼應說「贏中國爽度爆表」，另有網民在興奮之餘也不斷洗版，｢打敗中國是莫大的喜事｣、｢贏中國爽歪歪｣、｢中國武漢肺炎輸了｣...，前總統陳水扁除了狂賀台灣隊奪金外，卻也重提當年他力倡的「台灣中國，一邊一國」理論，說這就是「台灣打敗中國！」

真搞不懂，這跟武漢肺炎有什麼關係、台灣打敗對岸值得這麼高興？感覺上這次奧運部分網民並不以得金牌為目標，而是以打敗中國為樂。兩岸在奧運場上對壘，那是公平之爭、和平之爭、友誼之爭，桌球比賽，大陸選手樊振東擊敗林昀儒，大陸網民並沒有調侃或奚落台灣選手林昀儒，甚且給他極高的評價，兩岸同文同種，有那麼大仇恨嗎？

換個場景，如果球場上是台、日對壘，日本網民會幫台灣嗎？日本選手擊敗台灣選手，台灣網民又是何種態度對日本呢？這是值得深思的問題。中、美兩國現正鬧得不愉快，在奧運場上或場邊有相對廝殺、怒吼嗎？讓「體育歸體育、政治歸政治」有那麼難嗎？即便不喜歡對方，也沒必要做無理的謾罵與羞辱，羞辱的是你自己！

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