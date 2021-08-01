疫苗是新冠病毒的最有效防線，如何充分供應、有序施打，採購、製造與分配符合正義，且能排除不良疫苗，是國家治理能力的考驗。令人痛心的是，民進黨政府處理疫苗問題一無是處，至今仍無法解決嚴重的短缺問題，施打過程充滿不公情事，最糟糕的是以種種投機取巧的方式強推台產疫苗，準備把偷工減序生產出來的疫苗強行注射於國人身上。

疫苗空窗 民眾焦慮

台灣疫苗嚴重不足，是民進黨政府一手造成的，所有可能的錯誤，蔡政府全都犯了，包括缺乏先期部署的眼光、嚴重低估疫情嚴重程度、政治考量凌駕生命價值之上、採購談判策略失策，國際廠商失去交易興趣、錯失疫苗生產代工機會、為台製疫苗保留機會。這些錯誤造成今日疫苗短缺的困境。

至今年年底，台灣所能取得的疫苗，估算是政府採購到貨的300餘萬劑，美國與日本政府捐助587萬劑，台積電、郭台銘與慈濟捐助1500萬劑，政府簽約採購的莫德納估計可到貨百萬劑。這些加總起來，數量距離所需雖差距不大，但到貨時間滯後造成空窗期，目前已打1劑者開始苦等第2劑，更多人1劑未打，其後的到貨時間愈晚，全未打者和未打完2劑者的焦急與恐慌情緒必然會日益升高。8月到9月的焦慮感將瀰漫全台，對政府無能的不滿情緒勢必升到最高。

民眾的另一不滿是未能有序公平施打。疫苗接種對象排序爭議不斷，一再出現特權強打醜聞，所謂防疫人員、必要工作者的認定標準，至今爭議不息。許多專家表示，各國預防接種諮詢委員會（ACIP）制定政策時，多會把健康不平等、風險因子等納入公開資料，決策過程民眾可以旁聽，台灣卻黑箱作業，只公布最終名單，外界無從得知決策依據，完全不透明。

政府要求人民信任，但信任須以公開透明為前提，不能要求人民盲目信任。中央流行疫情指揮中心並未如同英、美的ACIP般，公布委員會章程、組成名單、利益迴避規範，會前把議程掛網，會後公開會議紀錄，開會時民眾可旁聽，會中除流行病學、生物統計等領域專家，還包括消費者代表，委員任期固定，出缺時任何人都可爭取。蔡政府連疫苗審查這等大事都秘密進行，會議紀錄也不公開，完全違背程序正義原則，如何讓民眾信服與安心？

操弄審核 罔顧程序

人民不反對政府政策性扶持台產疫苗，但資訊不透明難免引起疑竇與非議，政府面對爭議卻用更不透明的方式應對，外界自然更加懷疑。各國政府緊急授權使用新冠疫苗，是以第三期臨床試驗程序至少過半為最低門檻，衛福部卻以全球唯一的「免疫橋接」程序放行台產疫苗，令人瞠目結舌。姑且不論相關官員是否涉及圖利，如此粗糙的規範與行政程序，卻強逼民眾注射，豈是負責任政府所應為？

政府為了護航台產疫苗，罔顧程序正義，操弄審核、採購流程，國產疫苗專家審查會議的成員又一換再換，終於通過緊急使用授權，然後又將其納入公費疫苗施打計畫。高端的安全性、保護力及量產能量都問題重重，卻輕舟已過萬重山，準備打到百姓身上了。

世界廣泛施打中的疫苗，無論產自歐美還是中國大陸，無一例外都是完成第三期人體試驗的期中報告，證明安全無虞且具有保護力，政府才給予緊急使用授權。同樣屬於蛋白質次單元類型的美國Novavax疫苗，在119個地點招募近3萬名受試者進行第三期臨床試驗，6月公布的數據顯示，其重組奈米顆粒蛋白的COVID-19疫苗性NVX-CoV2373，對中度和重症的保護力達100%，整體有效性超過90%；對由原始新冠病毒（SARS-Cov-2）株引起的輕度、中度和重度症狀的保護力達96.4%，對變種病毒保護力達93%。但即使已取得這些數據卻仍未獲授權，台灣高端疫苗完全省掉第三期試驗卻已經獲准製造，難怪被譏評為「草菅人命」。

程序不正義的結果造出品質不良的疫苗是高機率的事。目前雖因尚未施打而無法判定台產疫苗品質不良，但要民眾信任其為良品，確有困難，更不可能獲得國際認證。民進黨把台產疫苗操弄到如此暗無天日，將「喪失領導」，就等著民眾將其拉下執政寶座吧！