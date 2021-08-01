立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗抵台，中央和地方政府卻為了第2劑是否只能用公費疫苗預約平台上演「逆時中大戰」。在疫苗到貨不足、中央流行疫情指揮中心好大喜功的情況下，「IT大臣」唐鳳有再大的本事也是沒輒。

國內疫情5月爆發後，美、日相繼捐贈疫苗解決燃眉之急，為了加速疫苗覆蓋率，疫情指揮中心大放送，一再變更施打的優先順序，不管專案或地方政府造冊有無問題，就是一味按照所謂疫苗分配公式，把疫苗分配到地方。

中央快速分配疫苗，地方政府迅速消化，本是件好事，果然讓覆蓋率提早達到蔡總統的標準，但關鍵問題是，全球疫苗缺貨，台灣自購疫苗到貨率根本趕不上施打速度，疫情指揮官陳時中開始怪起地方政府打太快和不守規矩。

陳時中這樣的態度不令人意外，面對3+11隔離政策錯誤，他說沒有會議紀錄、自己會負責；外界質疑疫苗採購和價格，他就說價格是機密、怪人居心叵測。連前副總統呂秀蓮要聯繫捐贈疫苗，還能推稱太忙忘了，所以疫苗預約平台之亂，當然不是他的問題。

疫苗預約平台設計者唐鳳應該沒想到，如此的技術平台會掀起軒然大波，因為平台只是工具，開放的年齡層和身分還是由指揮中心量力而為，但指揮中心為達成蔡總統的任務和攏絡年輕人，一口氣全部放寬預約，連還沒出貨的高端也上架，讓登錄者如今落得只能「集氣」痴等。

或許，有夢最美、希望相隨。在疫情趨於緩和之際，全民還能夠為在東京奧運奪牌的選手加油歡呼，淡忘疫苗缺貨的危機。但Delta變異株持續肆虐全球，長者又急著要打第2劑，不管是哪類疫苗，都是對抗新冠重症唯一的利器，該如何解決患寡和患不均的疫苗問題，陳時中別讓唐鳳成為代罪羔羊。