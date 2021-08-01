四年一度的奧運會，讓國手的表現成為全台最熱門的話題，可惜隨著台獨政治的炒作，我國參加奧運的種種與政治產生了未必有益的連結。很多人認為體育應與政治脫勾。若體育指運動健身，那沒問題，但若體育指各種競賽，特別是職業與國際的，則體育和政治若干本質或內容上的接近，極易讓前述的理想成為奢望。

運動競賽和政治都需要大量的觀眾，需要有好感度或忠誠度的支持者，同時，因此產生了漠不關心或具惡感的反對者、仇恨者。對政治人物而言，若能將民眾對競賽的投入轉移至對自己的支持度，將是廉價又有點效果的操作。台海兩岸政治也延燒到多屆的奧運。例如中國大陸在1954年加入國際奧委會，旋即缺席1956年澳洲墨爾本奧運，因為蔣中正總統雖已勉強同意以「福爾摩沙中國」（Formosa-China）為名參賽，但選手村升起中華民國國旗，導致中共當局退賽抗議。

這些年來由於兩岸關係緊張、政治人物趁民進黨二次執政宣揚台灣是新獨立國家等因素，原本局限在兩岸間的「奧運政治學」進入了台灣社會。最常見的就是要將行之多年的「中華隊」改稱「台灣隊」，因為此種訴求極易被用做政治傳播、認同與動員，又有利於降低新冠疫情對執政者的衝擊。

中華民國奧運代表隊稱為「中華隊」，理所當然，何況中國大陸自稱其代表隊為「中國隊」，兩者已有區隔。若堅持只能稱「台灣隊」，不僅勾起無益且無解的政治紛擾（例如「台灣」是新國家還是中華民國，或中華人民共和國下的一省），而且某些政客與媒體透過「大內宣」，凝聚自己人的支持、攻訐意見不同的人，使民眾在欣賞奧運賽事、為中華隊加油時，還要接受政治轟炸。

中華隊有極少數選手為了更有效、更具挑戰性地自我提升，延聘中國大陸出身的教練或赴大陸移地訓練，還有些名人臉書頭貼換成「中華隊加油」，結果都被網軍和台版「小粉紅」出征。對中華隊選手和支持中華隊的名人吐政治口水，其心可議。

文化部「國家文化記憶庫計畫」稱1956年墨爾本奧運是「『中華民國台灣』首次派隊征戰」（事實上中華民國自1932年派團參加），想必未來還會用「中華民國台灣」東京奧運奪牌創紀錄的說法，這種趁記錄歷史以改變國家認同的作法，同樣其心可議。蔡英文曾說，「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉」，這不包括公家單位可以操弄國家認同。國家認同越模糊，政治人物就越有上下其手的空間，包括體育領域。

我國被迫使用「中華台北」名稱、梅花五環旗與自國旗歌改編之中華奧會會歌，實屬國際政治下的無奈；如果台灣內部還為「中華隊」、「台灣隊」爭執，甚至開始政治分類與動員，就更無奈了。

若蔡英文願帶頭喊出「台灣加油！」、「中華隊加油！」，應可暫避那些無奈，但看她做不做了。（作者為國立政治大學外交學系副教授）