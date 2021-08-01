雙重標準，反映的其實是偏心。很多人都有雙重標準，但又期待他人不要有雙重標準，尤其是國家元首。偏偏古今中外，不乏國家元首不但有雙重標準，還留下自己打臉自己的鐵證。

嘉義公園至今還留有乾隆打臉自己的證據，看了讓人大感荒謬。乾隆52年、西元1787年，台灣發生林爽文事變，台灣知府孫景燧、副將赫生額等多名文武官員身死。乾隆命福康安率軍來台討伐，最終生擒林爽文，送到北京凌遲處死。

乾隆把平定林爽文事變列為自己的十大武功之一，為了嘉賞諸羅縣義民的義舉，所以把諸羅改名嘉義。諸羅的名稱原先來自於平埔族原住民的諸羅山社之名。改名仍然不夠，為了再表其功，清朝又在乾隆53年、西元1788年，在台灣為福康安建了生祠，特地從大陸跨海運來「福康安紀功碑」，碑文還是由乾隆親筆所寫。

福康安的全名是富察福康安，父親是富察傅恆，現代人知道的本來不多，但是因為被宮廷劇《延禧攻略》當成男主角，重新爆紅一時。

乾隆的碑文明顯打臉自己，見證了他的雙重標準。因為碑文提起乾隆自己先前嚴禁建立生祠，還說這種行為最欺世盜名，所以下令把已經建好的生祠都毀去，但這時又幫福康安建立生祠，為什麼前後矛盾呢？乾隆在碑文中特別強調，像福康安這樣有大功的人，要建立生祠當然可以。

當年才35歲的福康安掛名主將，但朝廷特意安排善戰老手海蘭察擔任參贊大臣，協助年紀小了很多的福康安。海蘭察在《延禧攻略》是富察傅恆的至交好友。

戰役過程中，乾隆回覆福康安奏摺時，多次斥責並提醒他不要因為下屬不夠逢迎就想排除，也不要偏袒親信，但是福康安依然故我，藉故殺了堅守諸羅有功、卻對福康安不夠巴結的福建水師提督柴大紀。對照來看，乾隆的碑文留下了打臉自己的證據。如果不是乾隆自己在碑文提起，一般人還沒那麼容易知道他的雙重標準。

「福康安紀功碑」目前保存良好，移放在嘉義公園內，被票選為嘉義的歷史建築十景之一，繼續努力見證歷史。

古代刻石才利於長久留證，現在網路盛行，包括總統在內的政府首長，過往的公開言行都可以輕易在網路上快速找到，因此政府官員當提醒自己避免雙重標準。乾隆是皇帝，雙重標準對於統治的影響較小，只是留下笑柄；反觀在當代民主國家中，如果選民常看到元首雙重標準的證據，難免會衝擊中間選民的支持度，累積多了，誠信與政治前途必受影響，終至下台。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作者）