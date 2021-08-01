自東京奧運開賽以來，中華隊健兒個個如出柙猛虎，紛紛過關斬將、奪勝摘牌，雖然賽程還有一半未登場，但已創下我國奧運得牌數最多的紀錄，更有羽球、體操等重點熱門項目首次奪牌，意義非凡，加上年輕選手成長快速，表現可說是體育史上最好的一次，在疫情期間，令國人備感振奮。

此屆東奧驚喜連連，7月24日開賽第一天就奪下第一面銀牌，接著連續5天拿到1金2銀3銅，天天有牌，這是前所未見。羽球男雙麟洋組合在決賽打敗大陸選手得到金牌，第1次出現中國大陸選手站在奧運頒獎台上聽我國旗歌的景象。至8月1日下午，又進帳一面體操銀牌、一面高爾夫銅牌，本屆中華代表團已拿2金3銀4銅，超過2004年雅典奧運的2金2銀2銅，創造歷史新頁。

分析已經到手的獎牌，可發現有幾項很特別的紀錄，相當有意義。首先，中華隊首次在運動人口很多、眾所矚目的羽球賽金牌戰中打敗中國大陸，頒獎時我們的會旗懸掛在大陸五星旗之上。過往我國得到的5面奧運金牌，包括跆拳道及舉重，都沒有大陸選手參加，所以不會有兩旗並呈的場面。主要原因是這兩種運動在報名時，兩岸會若有似無地互通聲氣，避免重疊報名，希望華人一起得金。但羽球是熱門運動，金牌人人垂涎，這次難得見到兩岸選手激烈的交戰。

第二、李智凱在鞍馬項目得到銀牌，這是我國第一次在奧運必辦運動、代表陸海空三種運動的「空」體操拿到銀牌，實在意義非凡。潘政琮則在名將如雲的高爾夫比賽中，居然逆轉成功，擊敗「四大公開賽」的許多名將，殺出重圍得到銅牌，也令人驚艷。此次高爾夫比賽安排在埼玉縣的霞關球場舉行，今年剛獲得「名人賽」冠軍的日將松山英樹、「小麥」麥格洛伊、凱西等球星竟都敗在小潘桿下。

第三、今年中華代表團的青年新秀快速成長，19歲的跆拳道選手羅嘉翎、桌球選手林昀儒都非常年輕，卻已經過關斬將、獎牌在手。他們當中有人甚至還未被列入「黃金計畫」，默默無聞卻一戰成名，未來幾屆奧運中華隊將增添更多主力。

我國在10年前開始實施奧運「黃金計畫」，挑選有可能在奧運得到金牌的選手列表造冊，斥下巨資由專屬教練帶領，防護員、陪練員跟著出國訓練、比賽。列為前3級旳20位選手，出國比賽的膳宿條件幾乎等同署長級。最近兩年「黃金計畫」又有檢討修正，讓選手們有更優質的訓練環境，造成這次百花齊放，成績大幅超越歷屆。

體育署在2008年發行「運動彩券」，近5、6年每年可從彩券盈餘得到10到20億元的運動發展基金，用來培訓許多體育幼苗，有了更充裕的資金支持，多年來的累積終於見到豐碩成果。繼東奧豐收後，展望2022年杭州亞運、2024年巴黎奧運，國人應可樂觀期待佳績。

（作者為資深媒體人）