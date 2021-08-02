近代最有名的拆牆，就屬1989年11月開始拆除的「柏林圍牆」。柏林圍牆建於1961年，使用近30年間，多少東德人民，用盡各種方法翻越圍牆或挖掘地道，投奔自由，而遭到殺害。但這條惡名昭彰的圍牆，終在1989年11月9日開始被拆除。

人民興奮得以各種工具去剝下圍牆的磚塊作為紀念。柏林圍牆拆除後，1990年10月3日東德解散，東西德終於統一。

柏林圍牆拆了

柏林圍牆的拆除，象徵人類行動隔閡的解除，是了不起的大事。但美國在川普當選總統後，卻又在美墨邊界建起了川普牆Trump wall防止墨西哥人邊境偷渡。好在拜登總統當選後，已停建川普牆。

人與人，國與國之間，建有形的牆十分普遍，但更普遍的牆是心牆。有些人雖整天相處在一起，但心中卻有一道高牆，小則心中不愉快，大則造成各種歧視、鬥爭，不得安寧。

就以台灣來說，一般習慣分有：閩南人、客家人、外省人、原住民，現在又多了一個新住民。這些族群的人，由於習俗不同，或因有心人刻意分化，不知不覺中已建立起心牆。

各族群中的心牆

1949年政府播遷台灣，一下子進來200多萬外省人，由於語言，習俗差異，本省人與外省人中間的心牆自然就形成了。我在讀初中時，班上包括我只有三個外省同學，本省同學稱我們為「阿山」，我們也不太懂其意思，只知是不太友善的稱呼。但是相處久了，與我來往最要好的同學，反而是本省同學，一直到現在都是如此。

當年省籍通婚更是不易。有女士寫文章談到當年她嫁給外省人的回憶：她的爺爺知道她要嫁外省人，氣得大聲喊叫，寧願孫女嫁給豬，也不要嫁給外省人。後來祖婿相處甚佳，祖父得孫女婿的照顧最多，祖父心中只有感謝，再無怨言，他們心中的牆因為愛而拆除了。

耶穌救恩使人和睦

聖經上也有拆牆的教訓，以弗所書2章：14節「因祂使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆。」這裡所指的「兩下」，是指猶太人和所有非猶太民族中間有牆分隔，而耶穌基督降生，以救恩的大愛，拆毀了他們中間的牆。

現在世界人口超過78億人，誇張的說，每個人與人之間皆有一道無形的心牆，即使親如父子、夫妻亦不能免。怎麼辦呢？

我常常在想，人生苦短，為何要跟人有心結呢？難道要帶著心牆離開世界嗎？因此，拆除心牆，真是太重要的事了！

拆牆沒有什麼好工具，唯一的工具是「愛」，愛是一切力量的源頭，愛具有無堅不克的特異功能。我想很多人已有這種經驗，如果沒有，趕快用愛去拆除你與別人的心牆，使自己成為一個真正快樂的人。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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