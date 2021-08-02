儘管名稱變化受國家命運折磨而多舛，奧運一直是體現中華民國存在的最好見證。電視上梅花旗冉冉升起的那一刻，國人終於不分藍綠，同為自己的國家感到驕傲，雖然大家對這個國家的名稱仍有爭議。

回顧我國參與奧運歷史，一直與國家興衰保持相同的起落。1932年中華民國首次參加第十屆奧運，那一年國內爆發128淞滬戰爭與滿洲國成立兩大事件，國力衰弱未能得牌；日本卻得到七金七銀四銅，說明了體育是國力的展現。

1949年後兩岸因內戰而分治，中華民國代表中國參加奧運，但始終未能得牌，1960年羅馬奧運會，終於由楊傳廣拿下十項全能項目銀牌。

中國人首面金牌，在1984年洛杉磯奧運，當年大陸首次代表中國參加，由許海峰獲得第一面金牌，距離中國人第一次參加奧運已52年，那一年大陸共獲得32面奬牌。

當時台灣退出聯合國已12年，歷經一連串外交打擊，早已失去代表中國的資格，1980年還被剝奪參賽資格，1984年經一再折衝，才獲准以中華台北名義參加。2018東奧正名公投，不同意票大於同意票不少，顯然多數國人對那一段歷史仍記憶猶新，不願被國際現實剝奪參加比賽的機會。

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