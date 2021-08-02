7月30日清晨中共兩艘海南大型漁船現身蘭嶼海域，遭我國海巡艦艇驅離。前不久，澳大利亞軍方也特別指稱中共2艘情報偵測船，從事蒐集美、澳主導的多國「2021護身軍刀」軍演情報任務。中共軍、民船艦頻頻出現在敏感區域，引發輿論關注

近來國內外媒體大幅報導，大陸先後組織百艘漁船、2艘情報偵測船、2艘大型漁船，分別在南沙至西菲律賓海、澳大利亞周邊海域，以及台灣以東至蘭嶼一帶海域活動；除上述台灣、澳洲海域，更早之前菲律賓、馬來西亞也頻頻向中國大陸抗議其侵犯領海、領空。

中國大陸情報偵測船或具有情報蒐集的大型遠洋漁船，所擔任的特殊任務主要是「預警偵察」。主要力量包括預備役部隊、若干民兵海上偵察分隊，主要任務是平時擔負海上維權、蒐集情報、目標查證和海上動向情報等任務。因此，隸屬於南部戰區海軍偵察船大隊的2艘815A型電子偵察船，分別為舷號852海王星號和舷號853天王星號，艦上可能有預備役部隊人員，配合現役部隊擔負支援保障任務的專業技術人員，不可忽視其情報偵蒐能力。

另外，根據2013年以來，中共國家主席習近平多次到海南省視察海上民兵部隊與海南省海上民兵發展等報導，顯見中共日益重視南海、台海區域各國政治敏感關係，甚至多次衍生海上民兵對峙、摩擦事件。近期在我國蘭嶼附近海域發現大陸瓊三亞漁72107及72108號2艘大型漁船行蹤，極有可能隸屬海軍民兵分隊、海上偵察分隊，前來偵蒐我國東南海域執行「預警偵察」任務，而此區域向來為軍方測試中科院研發武器的敏感海域。

前述軍、民艦船型態的發展，是大陸投入半個世紀、近幾十年內地「軍民融合」研究的火紅話題，更是大陸所稱國防後備力量建設中「海軍後備力量動員」的重要展現。

依據2006年中共海軍軍語解釋，「海軍後備力量動員」是指經過動員後，所有可以直接參加或支援中共海軍作戰的人員以及配套的武器裝備器材，主要包括海軍民兵、海軍預備役部隊、現役部隊預編預備役人員。

中共海軍後備動員力量自毛澤東時期，海軍組建初期就遵照毛澤東關於「海軍有自己的特點，但不能強調海軍特殊，我軍好的傳統要發揚、不能丟，海軍也要依靠人民群眾、依靠漁民、到群眾中去紮根」的指示，在國、共內戰時期，舟山群島、大陳島、萬山群島等沿海島嶼戰及中、越西沙島礁爭奪戰中， 發揮民兵重要的角色。其任務發展具備作戰勤務、預警偵察、搶修搶建、勤務保障、綜合防衛、兵源補充等六種。

隨著近年，越南、菲律賓、馬來西亞等周邊國家，在南海島礁主權議題上的針鋒相對、日本拉攏美國「新安保條約」防務擴及台灣與我釣魚台主權、美日澳印「印太戰略」結盟形成對中共「雙洋（西太平洋、印度洋）、雙海（東海、南海）」的海上軍事力量包圍與箝制效應。中共面對海岸線長、貿易航線廣遠、領土主權廣泛，目前中共海軍部隊及海警部隊管控範圍、執法、運輸、海洋監視等有限的情況下，廣大的海上民兵部隊勢必將成為中共第三股海上作戰勤務保障後備力量，優先滿足大陸東南、南海海域及東海作戰支援與預警情報任務需要。

（陸文浩為文化大學國發所博士候選人）

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