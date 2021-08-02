美國聯參會副主席海頓，在美國軍工企業應急科技研究所(ETI)成立大會上發表演講，首次提出威懾戰爭概念。他所謂的威懾戰爭，並非美國2020年推出的「西太平洋威懾計畫」，而是一種新戰爭模式。

武裝部隊的使用大致分兩類，和平時期的「威懾」及戰爭時期的「作戰」。這兩個概念，是以部隊接觸方式與使用武器的選擇為條件區隔，如中印邊界衝突，是石塊、木棍、狼牙棒的原始肉搏場景，不見槍砲彈藥齊飛，目的就是要避開戰爭衝突。

海頓之所以統合「威懾與戰爭」成為新的戰爭模式，從他的演講中可以看到兩個原因，首先他承認美國當前有兩個主要威脅國家，一是短期威脅的俄羅斯，二是長期威脅的中國。他還特別點名中國，認為中國的技術發展已經縮窄了與美國技術的差距。

其次，去年10月，美國在過往20年軍事活動經驗基礎上，舉辦一場美中兵棋對抗推演，美方在第一島鏈的威懾戰略上失敗，進入戰爭狀態後，美方所付出的戰爭代價超過了容忍限度，美軍在西太平洋地區的軍事行動失敗了。

海頓提出「威懾戰爭」新模式，是將威懾與戰爭做出綜合想定，作為美國軍事建設的指導，是為大國先進技術戰爭作準備，期望在2030年能同時解決「戰爭與威懾」兩個難題。

這意味著未來十年，美國在第一島鏈的戰略平衡不會樂觀，或許這可以解釋，美國為何主張「要競爭而不要衝突」的根本原因吧。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※