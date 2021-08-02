菲律賓與美國在7月30日恢復《軍隊互訪協定》(Visiting Forces Agreement VFA)，美國在東協所建構的對中國包圍網更緊密。

1951年美國與菲律賓簽署《共同防禦條約》，確立美菲聯盟關係，直至1990年代越戰結束，美國關閉在菲國克拉克空軍基地和蘇比克灣海軍基地等兩個軍事設施。

美軍離開菲律賓後，馬尼拉意識到中國威脅日增，1999年美國與菲律賓簽署《軍隊互訪協定》，規定美軍事人員可以暫時性駐留菲律賓，並提供美軍在菲律賓進行軍事演習以及其他聯合活動的法律架構。

但2016年5月杜特蒂就任總統後，積極與中國與俄羅斯建立更密切的關係，希冀北京能在「一帶一路」倡議下，提供菲國所需基礎建設的資金，並拉開菲律賓與美國的關係。

但是近來菲律賓直接面對來自中國的威脅，包括中國海上民兵在解放軍海軍與海警部隊的協同下，不斷進入卡拉延群島(Kalayaan Island Group)與西菲律賓海(West Philippine Sea)，這讓菲國總統陷於兩難。一方面杜特蒂強調不能與中國交惡，但也承認，因為中國的因素與國內壓力，菲律賓已不再能夠「實際控制」西菲律賓海。

對於美國而言，深化美菲外交乃至於軍事關係，將成為美國在西太平洋所建構「太平洋嚇阻倡議」重要的「接合點」。儘管美國到目前為止沒有與中國發生直接軍事衝突，但美菲《軍隊互訪協定》的存在，對預防危機升高有利，美菲將可以藉由該項協定進行聯合軍事演習，通過美軍航行自由行動在南海周邊國家的聯合軍演來挑戰中國在南海的存在。

接下來，美國將與東協國家進一步強化涉及海上安全合作、軍事培訓、後勤支持以及可能在東南亞部署雷達和導彈以對抗中國。

拜登政府深化抗中戰略之際，菲律賓的轉向，將成為拜登政府東南亞大計的「先手」。

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